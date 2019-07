È passato poco più di un mese da quando Giulia Salemi ha annunciato la fine della storia d'amore con Francesco Monte. Il ragazzo, dopo un lungo silenzio, ieri ha deciso di sfogarsi sui social network, prendendosela soprattutto con chi ha puntato il dito contro lui e l'ha accusato di aver tradito l'ex fidanzata. Dopo aver smentito i tanti flirt che gli sono stati attribuiti dalle riviste di Gossip nell'ultimo periodo, il pugliese ha confermato indirettamente di frequentare la modella Isabella De Candia, ma di averla conosciuta dopo aver detto addio all'influencer di origini persiane.

Monte sbotta sui social: 'La follia è stata raggiunta'

Il lungo messaggio che Francesco Monte ha pubblicato su Instagram ieri sera, è destinato a far discutere: dopo oltre un mese di silenzio sulle tante cose che sono state dette e scritte sulla sua vita sentimentale, il 32enne ha deciso di esporsi con parole dure.

"Ho preferito lasciar sfogare l'immaginazione e la perversione di certa gente, ma ora intervengo perché la follia e l'ignoranza totale è stata raggiunta", ha esordito il giovane nel suo discorso.

"Minacce di ustioni con l'acido e di morte, di incidenti mortali e continui messaggi ad amici e parenti. Tutto questo è scaturito da due persone che hanno deciso di non proseguire il loro cammino insieme", ha aggiunto l'ex tronista prima di precisare che in futuro renderà pubblici tutti questi contenuti minatori che lui e le persone che gli stanno vicino hanno ricevuto di recente.

A spingere alcuni fan a comportarsi così, dunque, sarebbe stata l'improvvisa rottura tra Francesco e Giulia Salemi: a meno di un anno dall'inizio del loro amore, a giugno scorso i due hanno comunicato il loro addio attraverso i social network, e questa cosa sembra non essere andata giù ai più accaniti sostenitori della coppia.

Proprio in merito alle motivazioni che hanno portato lui e l'influencer a lasciarsi, Monte ha fatto sapere: "Mi dissocio totalmente da tutto quello che è stato scritto in questi 30 giorni, la nostra storia è finita parlando, come fanno tutti gli adulti".

"Per incompatibilità, abbiamo capito che non si poteva andare avanti, ma non c'è né una vittima né un carnefice", ha detto l'ex gieffino.

Francesco conferma la relazione con Isabella

Monte, nello sfogo che ha avuto ieri su Instagram, ha anche smentito i tanti flirt che le riviste di gossip gli hanno attribuito di recente (da una modella sudamericana a Diletta Leotta), complimentandosi ironicamente con i giornalisti che hanno tanta fantasia nel intentare storie assurde partendo da dei semplici like messi a belle ragazze sui social network: "Neanche fosse Casanova o Rocco Siffredi".

A tutti i settimanali che hanno ipotizzato una sua mancanza di rispetto a Giulia Salemi prima di chiudere la loro storia, Francesco ha fatto presente: "Nessuno ha tradito nessuno, e lei questo lo sa bene".

L'ex tronista di U&D ha speso anche qualche parola per Isabella De Candia, l'indossatrice con la quale è stato pizzicato in atteggiamenti affettuosi a Ibiza: "La persona che avete visto al mio fianco, l'ho conosciuta ben oltre la fine della mia relazione precedente".

La ricostruzione che ha fatto Spy sulla vita privata di Monte, dunque, farebbe acqua da tutte le parti: la rivista, infatti, sostiene che il 32enne avrebbe incontrato la sua nuova fiamma all'inizio di aprile grazie a Pio D'Antini e che, dopo un intenso scambio di messaggi e "mi piace" su IG, i due avrebbero deciso di chiudere le storie che avevano per frequentarsi.