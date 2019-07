A meno di due giorni dalla terza puntata di Temptation Island, una nuova polemica si è abbattuta su una coppia del cast: si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci secondo le quali Jessica Battistello e Andrea Filomena avrebbero finto nei villaggi. L'influencer Deianira Marzano, ad esempio, ha riportato le segnalazioni di molti compaesani dei ragazzi: pare che i piccioncini si siano accordati prima della partenza per recitare una parte nel reality, in modo da avere un tornaconto sia d'immagine che economico al loro rientro.

Dagospia indaga su Jessica e Andrea: 'Avvistati mano nella mano'

Jessica Battistello e Andrea Filomena hanno davvero finto di essere in crisi pur di partecipare a Temptation Island? È questa la domanda che si stanno facendo molti spettatori del reality da quando sul web ha iniziato a circolare l'indiscrezione che vorrebbe i due ancora fidanzati dopo la fine delle registrazioni.

Stando a quello che raccontano Dagospia e Deianira Marzano in questi giorni, i protagonisti del format Mediaset non si sarebbero lasciati al termine del loro falò di confronto definitivo, anzi sarebbero già stati avvistati insieme e molto complici nella loro città.

Sul blog di Roberto D'Agostino, in merito a questa storia poco chiara, si legge: "L'isola delle sole? A Temptation, Jessica e Andrea avrebbero messo in scena una farsa per fare soldi. Lei si struscia con un tentatore, mentre lui piange". I rumors che si rincorrono in rete, inoltre, sostengono che la coppia sia già stata sorpresa da alcuni compaesani in una nota pizzeria di Montegrotto Terme in atteggiamenti affettuosi.

"Si amano moltissimo ma per la fama sono disposti a tutto", ha raccontato una persona che dice di conoscere bene entrambi i giovani, il cui unico scopo sarebbe quello di arricchirsi grazie alla visibilità che regala un programma seguito come Temptation Island.

Lunedì 8 luglio il falò tra Jessica e Andrea

La prima a rendere pubbliche le segnalazioni di chi sostiene di conoscere bene la Battistello e Filomena, ma soprattutto le loro poco nobili intenzioni, è stata Deianira Marzano: anche Dagospia ha citato l'influencer nell'articolo che ha dedicato alla presunta presa in giro architettata dalla coppia forse più discussa dell'edizione di Temptation Island attualmente in onda.

"Questi hanno scambiato il reality come fonte di pubblicità, lui ha un negozio di parrucchieri mentre a lei servono i soldi per farsi comprare le borse firmate", ha tuonato la napoletana qualche ora fa su Instagram.

Stando alle indiscrezioni che circolano sul web di recente, Jessica e Andrea avrebbero recitato una parte nel format estivo di Canale 5: la conferma a questa notizia, potrebbe arrivare già tra un paio di giorni. Lunedì 8 luglio, infatti, andrà in onda la terza puntata del reality, e le anticipazioni ufficiali hanno già fatto sapere che il ragazzo chiederà per la seconda volta il falò di confronto con la Battistello.

Si dice che la giovane accetterà di incontrare il compagno e che l'epilogo della loro avventura a Temptation, sarà tutt'altro che scontato: basandosi sulle voci che impazzano da giorni, si è portati a pensare che Jessica e Andrea usciranno insieme dal programma, nonostante lei abbia superato il limite più volte con il single Alessandro.