Nelle prossime puntate di Un posto al sole, i destini di Patrizio, Filippo e Serena si intrecceranno in un modo del tutto inaspettato. Il giovane Giordano, appena tornato a Napoli, riceverà un'inaspettata offerta di lavoro da parte della coppia, che sta cercando un valido chef. Nel frattempo Otello Testa, divenuto una star del web, inizierà a perdere il contatto con la realtà. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda fino al 19 luglio.

Arriva lo chef Patrizio

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) ritornerà sorprendentemente a Napoli, sostenendo di aver portato a termine il suo stage. Il ragazzo, appena rientrato nella sua città, si troverà a ricevere un'ottima offerta di lavoro da parte di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro). I due, che si stanno impegnando al massimo per realizzare il loro progetto di chartering, saranno alla ricerca di uno chef fidato e penseranno che nessuno, meglio di Patrizio, possa assurgere a quel ruolo.

Nonostante l'offerta sia decisamente buona, Patrizio all'inizio tentennerà un po', ma grazie all'insistenza della coppia alla fine accetterà di buon grado questo nuovo impiego. Dopo aver ricevuto anche il benestare di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), il giovane Giordano inizierà questa nuova avventura, come chef a bordo dello yacht, con molto entusiasmo.

Un aiuto insperato

Il progetto di Ferri, Filippo e Serena, che inizialmente sembrava dover essere una tranquilla impresa familiare, nasconderà sempre più insidie.

I tre dovranno lottare contro Alberto Palladini (Maurizio Aiello), che sarà più determinato che mai a vederli fallire. Inoltre i continui impegni lavorativi creeranno una profonda spaccatura tra Filippo e Serena. Tuttavia quando tutto sembrerà volgere verso il peggio i tre troveranno un'improvvisa via d'uscita che sembrerà la soluzione definitiva a tutti i loro problemi. Anche se non viene chiarito cosa accadrà precisamente, viene confermato che i tre riusciranno finalmente a far partire la loro agognata attività di chartering.

Otello star del web

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, ci sarà spazio anche per una storyline dai toni decisamente più leggeri che riguarderà Otello Testa (Lucio Allocca). L'uomo si troverà, per puro caso, a salvare la vita di un suo caro amico e questo farà si che lui diventi una vera e propria stella del web. L'ex vigile inizierà a riscontrare sempre maggior successo e questo lo farà cambiare radicalmente. L'uomo inizierà ad essere accecato dalla fama sui social a tal punto da iniziare a perdere di vista le persone che gli vogliono realmente bene, il tutto in nome di una maggiore popolarità nel mondo virtuale.