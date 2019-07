Le anticipazioni della famosa soap partenopea 'Un posto al sole' riguardano entusiasmanti curiosità per i fan della serie. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, Alberto sarà desideroso di rovinare il nuovo business di Filippo e Roberto, dunque sarà pronto a tutto per raggiungere il suo scopo. Nel frattempo Franco tornerà in palestra per incontrare Ciro, ma lo attenderà una novità inaspettata. In seguito Assunta incontrerà Alex, ma tale incontro potrebbe compromettere i sentimenti che Vittorio prova per la ragazza.

Poi il giovane Dal Bue penserà di organizzare una vacanza insieme ad Alex: proporrà, dunque, alla ragazza di partire. Nel frattempo, però, Vittorio continuerà a pensare ad Anita.

Vittorio ed Anita si abbandonano alla passione

Nelle puntate di 'Un posto al sole' che verranno trasmesse dall'8 al 12 luglio, Filippo e Roberto si convinceranno del fatto che tutto sia andato per il meglio con il rappresentante di Londra. I due uomini ignoreranno il fatto che Alberto sarà disposto a tutto pur di far firmare all'uomo una collaborazione con lui.

In seguito Ciro e Franco supereranno finalmente gli ostacoli che si erano creati in precedenza. Più tardi Vittorio si sentirà notevolmente in colpa per aver ceduto alla passione con Anita: il giovane Dal Bue farà l'amore con la ragazza ma non saprà se continuare la sua relazione con Alex. Nel frattempo, Otello si annoierà, poiché non saprà che fare durante le sue giornate da pensionato e deciderà di andare a trovare i suoi ex colleghi al comando dei vigili. Cotugno e Cerruti non saranno tanto felici nel vedere Otello, al contrario sembreranno disturbati e seccati dalla sua presenza.

Otello diventa un eroe

Diego proverà ad instaurare un legame basato più sull'amicizia con Beatrice, ma non riuscirà ad essere indifferente all'ex fidanzata. In seguito Raffaele sarà veramente preoccupato per il figlio e sarà costretto ad una scelta improvvisa ed inaspettata. Successivamente Marina incontrerà il senzatetto che si era intrufolato di nascosto nella sua abitazione. Otello salverà la vita ad un suo amico. La notizia riguardante la vicenda arriverà all'interno dei notiziari e l'uomo finirà per diventare improvvisamente un eroe.

In seguito Raffaele consiglierà a Beatrice di distaccarsi da Diego e la donna accetterà di farlo. Diego, però, vorrà mantenere il legame con la sua ex fidanzata. Nel frattempo, Marina ospiterà Arturo, l''uomo misterioso' e cercherà di stabilire un rapporto con lui. Infine Renato sarà notevolmente adirato ed arrabbiato con Otello, poiché l'uomo lo etichetterà come un 'vecchio ridotto male'.

