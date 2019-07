A poco più di ventiquattro ore dalla messa in onda della terza puntata della sesta edizione di Temptation Island, le voci sul presunto accordo tra Andrea e Jessica si fanno sempre più insistenti al punto da far intervenire sia Filippo Bisciglia che Raffaella Mennoia nei loro rispettivi profili Instagram.

Sul web voci di un presunto accordo tra i partecipanti

Jessica, già nella prima puntata, non ha fatto in tempo a salutare l'uomo che quest'anno doveva sposare che era già interessata a conoscere in modo molto approfondito il tentatore Alessandro Zarino.

Pubblicità

Pubblicità

L'iniziale attrazione fisica tra il tentatore e Jessica con il passare dei giorni ha lasciato spazio anche ad un interesse mentale, interesse che ha portato Andrea a chiedere, già nella prima puntata, un confronto con la fidanzata. Confronto al quale Jessica ha però deciso di non partecipare, convinta di voler restare nel villaggio sia per capire davvero se l'uomo che quest'anno doveva divenire il suo sposo possa essere l'uomo della sua vita sia per capire cosa prova per il tentatore.

Pubblicità

E mentre andavano in onda la prima e la seconda puntata del programma estivo più amato dagli italiani, nel web sono iniziate a circolare voci su un presunto accordo tra Jessica e Andrea. Nello specifico, i due fidanzati sembra che a seguito del programma siano rimasti insieme e che abbiano deciso di rimandare le nozze appositamente per partecipare al reality, per farsi conoscere e fare "business". Quanto si mormora su internet, è frutto di indiscrezioni che trovano le sue fonti nella pagina Instagram di "veryinutilpeople.it", nella pagina Instagram della blogger Deianira Marzano e sul sito di Dagospia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

In quest'ultimo è stato riportato che i due protagonisti del format Mediaset non si sarebbero lasciati al termine del loro falò di confronto definitivo, ma anzi starebbero ancora insieme e sarebbero stati avvistati insieme nella loro città molto complici. Sulla vicenda, a poche ore dalla messa in onda della terza puntata di Temptation Island, hanno deciso di intervenire sia Filippo Bisciglia, il conduttore del programma, che Raffaella Mennoia, una dei più famosi membri della redazione.

L'intervento di Filippo e di Raffaella

Filippo Bisciglia ha deciso di intervenire sul sul profilo Instagram per rimarcare quanto il programma sia limpido e chiedere a tutti gli appassionati del reality di fidarsi del lavoro serio e accurato svolto dalla redazione e da tutti coloro che lavorano dietro le quinte del programma. Nello specifico ha fatto sapere "E' molto semplice, basta avere fiducia in NOI nel lavoro che facciamo con tantissimo impegno e massima ATTENZIONE.

Pubblicità

Aggiungo un'altra cosa: non faremo mai un torto a voi che da anni dimostrate così tanto affetto #chiacchiere".

A poche ore di distanza ci ha tenuto a dire la sua anche Raffaella Mennoia che, tramite il suo profilo Instagram, ha prima ripostato quanto pubblicato sia da Jessica che da Andrea in merito al presunto accordo e poi detto la sua. Nei post di Jessica e Andrea, la coppia fa sapere che non esiste nessun accordo e che non possono essere stati visti mano nella mano, perché da regolamento se fossero usciti insieme non potrebbero comunque farsi vedere insieme fino all'ultima puntata della messa in onda del programma.

Pubblicità

Raffaella ci ha tenuto poi a chiarire nel merito della questione: "Cercherò di mettere in ordine due idee a chi non le avesse ancora in ordine. Ho pubblicato adesso due storie, una Igs di Jessica e l'altra di Andrea, cioè una delle coppie di Temptation Island. Ho visto e letto un sacco di str... negli ultimi giorni e nelle ultime ore, di chi li ha avvistati, così giusto per dire una cosa, in un ristorante mano nella mano; a chi si è permesso di dire che era tutto organizzato non so a quale scopo e quindi non solo dando degli imbecilli a noi e nello specifico a me visto che la responsabilità del cast è mia, ma in più dandoci degli idioti per ventuno giorni di lavorazione. Non è così.(...)" e poi riferendosi ai blog che hanno riportato e riportano certe notizie "se siete così bravi a portare gli strilloni poi dovete essere così bravi a smentire quando i diretti interessati lo fanno".