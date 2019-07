Le anticipazioni Una vita raccontano che Ursula finalmente pagherà per i suoi crimini. Nelle puntate della soap ora in onda su Canale 5, Blanca è nelle mani di Cristina Novoa, una strana donna che dice di avere visioni mistiche. In realtà, la santona è stata pagata dalla Dicenta per fare il lavaggio del cervello alla sventurata figlia, ignara di tutto. Diego intanto, messo in allerta da alcuni insoliti indizi, comincerà a credere che Moises sia davvero vivo.

Nei prossimi episodi, il coraggioso Alday e Blanca si metteranno alla ricerca del piccolo, senza sapere tuttavia che nell’insensato rapimento è coinvolto anche Samuel. La situazione prenderà una piega alquanto strana. Ursula, ripagata dalla stessa moneta da Blanca, manifesterà preoccupanti segni di squilibrio mentale, tanto da essere scortata con la forza in un sanatorio. Non bisognerà tuttavia abbassare la guardia. Nonostante la malattia, la Dicenta e Samuel macchineranno un nuovo, crudelissimo piano per strappare Moises ai suoi genitori.

Una vita: Ursula ricoverata in manicomio

Le ultime anticipazioni Una vita informano che Ursula, dopo l'ennesima crisi di nervi, perderà il senso della realtà e si renderà necessario il suo ricovero al sanatorio mentale.Le guardie civili irromperanno nell’appartamento della megera in compagnia di due arcigne infermiere che, dopo averle messo una camicia di forza, la porteranno in manicomio. Ursula dovrà attraversare la piazza di Acacias tra gli sguardi attoniti delle pettegole, che non riusciranno a credere alla scena appena vista.

Intanto, le condizioni di salute di Arturo peggioreranno progressivamente. Il colonnello, senza poter far nulla, diventerà completamente cieco. Grazie ad un luminare però, il Valverde potrebbe recuperare la vista con un'operazione chirurgica. Arturo, nonostante le esortazioni di Silvia, sembrerà non accettare di sottoporsi all'intervento.

Anticipazioni puntate Una vita: Samuel visita la perfida complice

Samuel, ancora deciso ad impedire che Diego e Blanca possano vivere in pace il loro amore, si recherà da Ursula per proporle un nuovo piano.

Il malefico gioielliere ha una terribile idea per far soffrire Blanca e suo fratello, che cosa avrà in mente? Nonostante tutto il male ricevuto, Blanca andrà a trovare sua madre e la troverà in condizioni pietose. La giovinetta avrà pietà di lei, non sapendo che realtà sta tramando alle sue spalle.

Samuel rapisce Moises

Diego e Blanca prenderanno la sofferta decisione di partire e, prima di dare addio ad Acaias, saranno invitati ad una cena a casa di Felipe e Celia.

Qui, riceveranno una lettera inviata dall’investigatore Riera, che li metterà in guardia da Samuel. Gli avvertimenti di Riera avranno riscontro reale. Stando alle anticipazioni di Una vita infatti, il gioielliere rapirà Moises.