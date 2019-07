Anche quest'anno Ibiza è la meta preferita dei personaggi più chiacchierati del Gossip nostrano: il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 17 luglio, fa sapere che potrebbero esserci parecchi incontri pericolosi sull'isola spagnola. Belen Rodriguez, ad esempio, potrebbe imbattersi in Andrea Iannone e Giulia De Lellis, oppure nell'ultima ex di Stefano De Martino, Gilda Ambrosio. L'influencer romana, invece, rischia un imbarazzante faccia a faccia con Andrea Damante e la compagna Sara Croce, oppure con la "rivale" Cecilia Rodriguez, in arrivo sulla "isla" con Ignazio Moser.

Pubblicità

Pubblicità

Ibiza 'ritrovo' di Vip anche nell'estate 2019

Il settimanale "Chi" ne è certo: è Ibiza la location preferita dei Vip di casa nostra per le vacanze d'estate. Come si legge in una famosa rubrica del settimanale, sono tantissimi i personaggi che rischiano di incontrarsi sulle spiagge oppure per le vie della isla. La "regina" di questa località da sogno anche quest'anno è Belen Rodriguez: l'argentina, infatti, ha affittato una lussuosa villa per circa tre mesi, e fa la spola con l'Italia per adempiere ad alcuni impegni di lavoro (in questi giorni sono iniziate le registrazioni di "Tu su que vales" a Roma).

Pubblicità

Stando a quello che racconta la rivista di gossip, la bella soubrette potrebbe fare incontri molto interessanti in Spagna: a soggiornare a pochi chilometri da lei, infatti, ci sono sia il suo ultimo fidanzato che l'unica ragazza che Stefano De Martino ha frequentato alla luce del sole dopo la separazione.

Ibiza, infatti, è stata scelta come meta per le vacanze anche da Andrea Iannone e la nuova fiamma Giulia De Lellis, Gilda Ambrosio con un gruppo di amiche (tra le quali Chiara Biasi).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

La presentatrice Mediaset, dunque, potrebbe ritrovarsi faccia a faccia sia con il pilota che ha lasciato lo scorso autunno, che con la stilista che ha fatto perdere la testa a suo marito meno di un anno fa.

I 'Damellis' in vacanza con i nuovi compagni

Un altro incontro pericoloso che potrebbe capitare a Ibiza nei prossimi giorni è quello tra Giulia De Lellis e il suo storico ex: Andrea Damante. Il settimanale Chi racconta che l'influencer e il dj hanno scelto la stessa isola per rilassarsi con i rispettivi nuovi compagni: Andrea Iannone e Sara Croce.

Nonostante abbiano molti impegni di lavoro in Italia (la ragazza ha iniziato a girare il programma "Giortì" con Gemma Galgani), entrambi gli ex protagonisti di Uomini e Donne non rinunciano a qualche giorno di relax nell'isola spagnola preferita dai Vip.

Nell'attesa che i paparazzi scattino qualche foto interessante a Belen e Giulia vicino a qualche loro vecchia conoscenza (a Ibiza soggiorna anche Marco Borriello, primo amore famoso della Rodriguez), non resta che accontentarsi delle foto e dei video che pubblicando questi personaggi sui social.