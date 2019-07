Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate in programma dal 15 al 20 luglio su Canale 5, vedono al centro delle trame la scomparsa di Moises. Diego si convincerà finalmente a dar credito ai dubbi di Blanca che, nel frattempo, continua a venire manipolata da Cristina Novoa. La fantomatica religiosa però, verrà assalita dai sensi di colpa e sarà sul punto di confessare il suo legame criminale con Ursula. La dark lady glielo impedirà, ma ancora non sa che cosa Leonor ha in serbo per lei.

Pubblicità

Pubblicità

Una vita: Blanca tra illusione e lucida realtà

Nelle prossime puntate italiane di Una vita, prosegue il piano assurdo di Ursula e Cristina, volto a manipolare la mente di Blanca. La sedicente religiosa, con le sue abili arti persuasive, ha fatto credere alla sventurata di avere commesso solamente peccati nella sua vita e che la morte della sua bambina sia stata causata dal suo dissoluto comportamento.

Pubblicità

Ecco perché è necessario un percorso di penitenza, che partirà dall’allontanare Diego, il fulcro del suo peccato. Dopo l’ennesima lavata di cervello da parte della Novoa, Blanca comincia a credere davvero di aver partorito una bambina e di essersi solamente immaginata l'esistenza di Moises. Ascoltando il folle consiglio della Novoa, manifesta l'intenzione di entrare in convento, sconvolgendo Diego.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Intanto Flora, che ha messo inavvertitamente del veleno per topi nella torta, scopre che il dolce non è stato mangiato da nessuno. Arturo invece continua a nascondere i suoi evidenti problemi di vista a Silvia. A sapere la verità è solo Augustina, alla quale il colonnello chiede di aiutarlo nel mantenere il segreto.

Anticipazioni italiane Una vita: Cristina decisa a confessare

A scombussolare la vita di Ursula, impegnata a nascondere il rapimento di Moises, ci pensa il detective Riera, che le racconta altri particolari oscuri del suo passato in balìa della famigerata famiglia russa nella quale è cresciuta.

Mentre la Dicenta si angustia, Diego e Samuel acconsentiranno alla proposta di Blanca di entrare in una clinica psichiatrica. Le cose non si mettono bene per Arturo, alle prese con una brutta cataratta che lo porterà inevitabilmente alla cecità. Le anticipazioni di Una vita proseguono con Cristina che, incalzata da Ursula, inizia a calcare troppo la mano. A quel punto, Felipe inizia a sospettare che la santona nasconda qualcosa.

Pubblicità

In un moto di pentimento Cristina, temendo che possa fare davvero del male a Blanca e anche ad altri abitanti del quartierino iberico, viene assalita dai sensi di colpa e prova a confessare che è stata Ursula a ricattarla. Tuttavia, la Dicenta riesce a fermarla giusto in tempo.

Diego vicino al ritrovamento di Moises

Intanto Diego si reca al convento in cui ha visto Ursula fare un sospettoso avanti ed indietro.

Pubblicità

Qui trova un importante indizio che lo porterà sulla strada giusta per ritrovare Moises. Il coraggioso Alday infatti, una volta ispezionato l’eremo di Santa Maria del Monte, ritrova la collana del richiamo degli angeli di Blanca. Ursula infine viene messa alle strette. La furba Leonor, durante una riunione alla Deliciosa, farà sentire a tutti i presenti una registrazione in cui Cristina Novoa ammetterà di aver preso in giro le bigotte di Acacias e Blanca dietro ricatto di Ursula. Le anticipazioni di Una Vita dal 15 al 20 luglio si chiudono con la rabbia di Ursula che, smascherata, non potrà fare altro che preparare le valigie e andarsene prima che sia troppo tardi.