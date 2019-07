Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le puntate italiane di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5 a partire da lunedì 22 luglio. La soap continua ad essere ricca di colpi di scena e, settimana dopo settimana, conquista l'interesse del pubblico della rete ammiraglia Mediaset, con una media costantemente superiore ai due milioni di spettatori e uno share che oscilla tra il 19 e il 21% circa.

Gli spoiler della prossima settimana: Nazli alle prese con il ristorante

Le anticipazioni sulla prossima settimana di Bitter Sweet su Canale 5 rivelano che Nazli richiederà un prestito per aprire un ristorante, ma dovrà fare i conti con una brutta sorpresa.

Il finaziamento, infatti, non le verrà concesso perché non è in possesso di uno stipendio e, dunque, non offre alcuna garanzia alla banca. Hakan, invece, verrà a scoprire da Alya che Nazli sta scappando da Ferit ed è intenzionato a scoprire il motivo che l'ha spinto a compiere questo gesto.

Il colpo di scena di questa nuova settimana ci sarà nel momento in cui vedremo che, a sorpresa, si farà avanti il padre di Nazli che darà alla figlia i soldi necessari per permetterle di aprire il ristorante che ha sempre sognato.

A quel punto, la giovane correrà a firmare tutti i documenti necessari. Intanto Hakan metterà a segno un nuovo piano strategico che dovrebbe permettergli di allontanare Ferit dall'azienda.

Nazli sembra aver ritrovato finalmente la serenità e, assieme con Manami, prenderà possesso del ristorante. Ma non tutto filerà liscio perché Alì, il terzo socio in affari, deciderà di tirarsi indietro proprio all'ultimo momento, senza fornire una spiegazione.

Hakan viene denunciato dalla moglie

Le trame della prossima settimana di Bitter Sweet in onda dal 22 al 26 luglio in prima visione su Canale 5, inoltre, rivelano che Demet ascolterà una conversazione privata di Hakan che la lascerà senza parole e pronto per questo motivo si farà coraggio e deciderà di denunciare suo marito presso la Polizia. La donna, infatti, è venuta a conoscenza dei loschi affari dell'uomo e non vuole essere sua complice.

L'ennesimo colpo di scena della soap opera di Canale 5 ci sarà quando la Polizia riuscirà a fare irruzione nel magazzino dove si trova Hakan che verrà ferito ad un braccio, rischiando la vita. Intanto per Nazli arriverà finalmente il giorno tanto atteso e desiderato. Dopo mille peripezie, infatti, potrà finalmente vedere aperto il suo ristorante che ha desiderato da sempre con tutta se stessa.

Tutti gli episodi della soap di Canale 5 potranno essere rivisti in replica streaming online accedendo al sito web MediasetPlay.