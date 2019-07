La cantante Arisa ha scelto di confessarsi a cuore aperto ai tantissimi fan che la seguono ogni giorno su Instagram, raccontando loro di un periodo decisamente non facile che l'ha vista protagonista e che l'ha portata ad ingrassare di 13 chili nel giro di pochi mesi. Una confessione inaspettata quella della cantante che quest'anno è tornata sul palco del Festival di Sanremo, stregando il pubblico e le varie giurie con il brano 'Mi sento bene', diventato un vero e proprio tormentone dell'ultima edizione della kermesse musicale condotta da Claudio Baglioni.

'Sono ingrassata di 13 chili in due mesi': la confessione di Arisa sui social

Arisa, attraverso un post su Instagram, ha voluto condividere con i suoi tantissimi fan il periodo di remise en forme che sta affrontando, dopo essere ingrassata di 13 chili. La cantante ha raccontato un po' del suo rapporto con le diete, svelando che ci sono dei periodi della sua vita in cui per piacersi e per vedersi bella fuori ed essere soddisfatta della sua femminilità, riesce a seguire dei regimi alimentari ferrei.

La cantante ha ammesso che in quel periodi difficilmente riesce a sgarrare con la dieta: rinuncia a pizze, pizzette, dolci preferendo sempre il 'pollo lesso'. Peccato, però, che nel momento in cui rinuncia a queste prelibatezze, è lei stessa la prima a non crederci.

Il motivo? Arisa ha raccontato che sua madre è una vera e propria 'maga della cucina' e soprattutto essendo di Pignola non è certo facile dimenticarsi da un giorno all'altro del cibo, che dalle sue parti viene benedetto.

E così la cantante prosegue dicendo che, dopo aver seguito un regime alimentare drastico per mesi e dopo aver visto il risultato soddisfacente, è possibile cominciare a concedersi il primo sgarro.

Il rapporto di Arisa con la dieta: la cantante si racconta su Instagram

'Parte il primo pacco di Pan di Stelle, poi una pizza ci sta e anche una birra', ha raccontato Arisa, 'fin quando non ti rendi conto di aver esagerato per davvero'.

E così ha confessato che nell'autunno dello scorso anno si è accorta di essere ingrassata di ben 13 chili nel giro di due mesi.

'Toccare il fondo, non piacersi e ricominciare', ha detto Arisa su Instagram confermando che questo per lei è un periodo in cui sta cercando di rimettersi nuovamente in forma e lo sta facendo attraverso degli esercizi mirati e l'aiuto della cyclette.

I fan ovviamente fanno tutti il tifo per Arisa e sono sicuri che anche questa volta la cantante dalla voce magica riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi.

Intanto prosegue il tour estivo di Arisa, che in queste settimane sta stregando i fan con la versione unplagged del suo 'Una nuova Rosalba in città Tour'.