L'avvio della stagione 2019-20 del Trono Over di Uomini e donne è sempre più vicino. Sebbene la data ufficiale del ritorno del dating-show su Canale 5 sia fissata per il 16 settembre, le registrazioni cominceranno con qualche settimana di anticipo, con tutta probabilità già a partire dalla fine di agosto.

L'attesa, dunque, è piuttosto breve per scoprire chi saranno i protagonisti della nuova edizione e per sapere se ci saranno dei volti noti, a partire dalle coppie che si sono lasciate durante l'estate.

Dopo l'addio a Temptation Island, infatti, potrebbero rifare la loro apparizione (rigorosamente da single) David Scarantino e Cristina Incorvaia, ai quali potrebbero aggiungersi Stefano Torrese e Pamela Barretta (giunti alla rottura lo scorso maggio). Ma tra tanti dubbi c'è una certezza, ovvero il ritorno di Gemma Galgani nel programma. Al suo fianco - stando a rumors sempre più insistenti - non dovrebbe però esserci il cavaliere Mario.

Rumors Uomini e Donne: il ritorno di Gemma senza Mario

I telespettatori di Uomini e Donne sicuramente ricordano l'epilogo della scorsa stagione del Trono Over. Dopo mesi complicati, durante i quali aveva frequentato a lungo Rocco Fredella, Gemma Galgani aveva avviato una conoscenza con Mario, trovando con lui diversi punti in comune. Il loro rapporto sarà decollato durante l'estate? La domanda si sta facendo piuttosto ricorrente sul web, soprattutto in vista delle prime registrazioni dedicate a dame e cavalieri, ma tutti gli indizi sembrano propendere verso un'unica risposta: i due non si sono frequentati durante l'estate.

La torinese, infatti, non ha mai pubblicato una foto insieme al suo corteggiatore, né tanto meno ha parlato di lui, affidandosi ai social network. Nei suoi scatti, la Galgani continua a comparire da sola o in compagnia di alcune amiche, lasciando chiaramente presagire ad un ritorno in studio da donna single.

Giorgio Manetti ha in serbo una sorpresa a settembre

Una frase recentemente pubblicata sui social network da Gemma Galgani ha lasciato intendere che quasi certamente la sua ricerca dell'anima gemella sta continuando, infatti ha scritto: "La vita ci riserva delle situazioni nelle quali dobbiamo reagire, ma chi sa qual è il modo migliore?

Ed è qui che alterniamo momenti di felicità a momenti di tristezza e pura paura del futuro".

Oltre alle domande relative alla frequentazione di Gemma e Mario, c'è un'altra questione che continua a stuzzicare la curiosità dei fan del Trono Over. Qualche settimana fa, infatti, Giorgio Manetti ha scritto su Instagram un post nel quale annunciava una sorpresa in televisione per il mese di settembre. Il "Gabbiano" tornerà nel parterre di Uomini e Donne?

In alternativa, l'ex cavaliere potrebbe essersi riferito ad un'eventuale partecipazione al reality show "La Pupa e il Secchione", come rivelato dal settimanale "Mio". Secondo la rivista, Manetti potrebbe essere uno dei giudici del programma che tornerà su Italia 1 dopo ben nove anni di assenza. E già si parla anche di una probabile presenza di Gemma Galgani.