Le avventure della soap opera di origini iberiche “Il Segreto” continuano a suscitare grandi emozioni ai fan. Mentre nelle puntate attualmente in onda su “Antena 3” Elsa Laguna ha sposato finalmente Isaac Guerrero per via della differenza di messa in onda nostrana e spagnola, in quelle che i telespettatori vedranno su Canale 5 a breve, riceverà una proposta di matrimonio da Alvaro Fernandez. Quest’ultimo farà il grande passo nei confronti dell’ex fidanzata del carpentiere dopo aver stretto una pericolosa alleanza con Antolina, che sarà pronta a tutto per riuscire a sbarazzarsi della sua rivale.

In realtà le intenzioni della nuova fiamma di Elsa non saranno affatto buone, visto che il suo obiettivo sarà quello di arricchirsi con il denaro della donna una volta che diventerà sua moglie.

Antolina ricatta Alvaro, Elsa si emoziona grazie al regalo del nuovo medico

Gli spoiler degli episodi in programmazione in Italia tra qualche settimana, dicono che Antolina dopo aver notato che suo marito Isaac è geloso di vedere Elsa tra le braccia di Alvaro, farà delle indagini sul medico.

L’ex ancella non appena verrà a conoscenza che il sostituto di Zabaleta è solito intraprendere relazioni sentimentali con donne benestanti per appropriarsi delle loro ricchezze, approfitterà della scoperta fatta per ricattarlo. La moglie del carpentiere arriverà a stringere un accordo con il Fernandez, visto che accetterà di seguire i suoi consigli per poter sposare la Laguna. Il dottore però avrà il compito di abbandonare Puente Viejo con Elsa a seguito del loro matrimonio.

Inoltre Alvaro farà sapere alla Ramos che la sua nuova fiamma ha raccontato una grossa menzogna a tutti gli abitanti, poiché ha finto di non aver ricevuto l’eredità del defunto padre Amancio. A quel punto il nuovo medico del quartiere iberico, inizierà a mettere in atto tutto ciò che gli dirà di fare Antolina, visto che regalerà ad Elsa una spazzola identica a quella che usava da bambina, suscitandole una forte emozione per averle ricordato il passato.

Il Fernandez chiede la mano della Laguna, l’ex fidanzata di Isaac si è innamorata

Grazie ai consigli dell’ex ancella, la Laguna si fiderà sempre di più di Alvaro, infatti durante una giornata di lavoro al dispensario, gli rivelerà che un acquirente è intenzionato a comprare i possedimenti che appartenevano al suo defunto padre. Il medico consiglierà ad Elsa di non mettere in vendita le sue proprietà, precisandole che il denaro che sono disposti a darle non corrisponde al reale valore delle terre.

In seguito il Fernandez farà sapere alla moglie di Isaac, che si impegnerà per far sì che la sua fidanzata venda gli averi del padre ad un prezzo più alto. A quel punto Alvaro deciderà di farsi avanti con la Laguna durante un loro picnic. Precisamente nel capitolo numero 2.025, il medico sorprenderà la sua amata chiedendole la mano con un bellissimo anello di fidanzamento. La rivale di Antolina spiazzata dall'inaspettata proposta di matrimonio ricevuta, dirà alla sua nuova fiamma di aver bisogno di tempo per potergli dare una risposta.

Il Fernandez fingerà di avere abbastanza pazienza, e lascerà intendere ad Elsa di essere sicuro che sia la donna giusta per lui. Purtroppo l’alleanza tra la moglie del Guerrero e Alvaro comincerà a dare i suoi frutti, visto che la Laguna si renderà conto di provare qualcosa simile all'amore per il medico.