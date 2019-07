Stefano De Martino e Belen Rodriguez, da quando si sono ritrovati, sono più innamorati che mai. I due coniugi sono diventati inseparabili. Addirittura i rumors parlano di un imminente matrimonio tra i due, che si svolgerà sull’isola iberica. Lo stesso conduttore di Made in Sud ha anche confermato di aver avviato i lavori, per regalare un fratellino o una sorellina a Santiago.

Belen, da quando è tornata attiva sui social, sta infiammando il web. Questa volta a catturare l’attenzione dei follower è stato un video girato con il marito.

I due si trovano in barca intenti a scambiarsi un bacio molto appassionato. La dedica di lei recita così: “Sopra tutte le cose”.

In poco tempo il video è diventato virale. I fan della coppia si sono scatenati con numerosi commenti positivi. Moltissimi anche i like all’indirizzo della clip che ritrae i genitori di Santiago più affiatati che mai.

In questa estate bollente Stefano e Belen sono senza dubbio i protagonisti del Gossip. I due appaiono felici e spensierati, tanto che un utente ha sottolineato: “Non è così facile ritrovarsi, ma l’amore è invincibile”.

Anche dal punto di vista lavorativo i coniugi sembrano essere in perfetta sintonia.

La coppia, infatti, condurrà insieme il Festival di Castrocaro. Da qui i cantanti hanno la possibilità di andare alla kermesse canora di Sanremo.

Stefano e Belen: la famiglia alla base di tutto

La coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra essere molto più matura rispetto al passato. I due stanno passando una vacanza da favola a Ibiza, in una splendida villa dalla vista magnifica.

Nei giorni scorsi a fare il pieno di like era stata una clip della showgirl argentina dalla didascalia: “famiglia”. I coniugi De Martino-Rodriguez, infatti, hanno preferito una cena a lume di candela con il figlio, piuttosto che il solito divertimento nei locali notturni di Ibiza.

Cecilia Rodriguez felice con Ignazio Moser, Jeremias torna single

Le avventure del ‘clan Rodriguez’ hanno sempre appassionato gli italiani. Dopo Belen anche Cecilia sta vivendo un periodo da favola al fianco del suo Ignazio Moser.

La coppia dopo essersi conosciuta al Grande Fratello Vip è diventata inseparabile. Al contrario Jeremias Rodriguez sembra non trovare pace in amore. Il piccolo di casa sembra essere tornato single. L’ex naufrago stando alle voci dei rumors avrebbe tradito Soleil Sorgé con un’ex protagonista di Uomini e Donne. I due, dopo aver avuto un litigio in Sicilia, si sarebbero detti addio.

Le sorelle Rodriguez hanno trovato la loro stabilità sentimentale, Jeremias invece sembra essere ancora lontano dal mettere su famiglia.