Lunedì 15 luglio andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata di Temptation Island, uno dei programmi televisivi di maggiore successo di quest'estate. Dopo la rottura consumatasi tra Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone, altre due coppie arriveranno al falò di confronto per decidere il proprio futuro: la prima sarà quella formata da Andrea Filomena e Jessica Battistello, mentre la seconda sarà quella composta da David Scarantino e Cristina Incorvaia.

Nel primo caso sarà Andrea a chiedere di poter vedere la fidanzata che ormai sembra avere perso il controllo con il single Alessandro.

Nella seconda vicenda, invece, sarà David a volere un confronto con Cristina a causa del comportamento da lei tenuto con Sammy.

Anche le altre coppie avranno dei problemi da risolvere, a partire da Vittorio Collina e la "fotonica" Katia Fanelli, con una netta inversione di rotta da parte di quest'ultima.

Temptation Island anticipazioni: Andrea non vuole più aspettare

Andrea Filomena aveva già chiesto il falò di confronto con la fidanzata Jessica durante la prima puntata di Temptation Island.

Lei, infatti, fin da subito aveva perso la testa per Alessandro ma aveva rifiutato il faccia a faccia con il compagno, dicendosi convinta di avere bisogno ancora di tempo per mettersi alla prova. Nella puntata di lunedì scorso, però, Filomena ha rinnovato la richiesta di un chiarimento diretto, non riuscendo più ad accettare i video nei quali Jessica e Alessandro appaiono sempre più coinvolti.

Stando alle anticipazioni della quarta puntata, l'incontro questa volta ci sarà e porterà ad una decisione definitiva da parte di entrambi: basterà la rabbia di Andrea a convincerlo di non avere più un futuro con Jessica?

Alcune segnalazioni giunte sul web rivelano che la coppia alla fine dovrebbe appianare le divergenze, ma si tratta di rumors che finora non sono stati confermati.

David chiede il falò di confronto con Cristina

Anche un'altra coppia si rivedrà nel corso della quarta puntata di Temptation Island. Sarà David Scarantino a dirsi stanco di vedere i video di Cristina Incorvaia insieme al single Sammy. Per questo motivo, il concorrente chiederà a Filippo Bisciglia di rivedere la fidanzata per chiarire con lei la situazione.

Sancirà la fine del rapporto?

Katia Fanelli ha esordito nel programma in veste di ragazza divertente e sicura di sé, ma andrà in crisi dopo aver visto le nuove immagini di Vittorio Collina insieme alla single Vanessa. A questo punto la "fotonica" non riuscirà a trattenere le lacrime e si sfogherà con gli altri tentatori.

Non se la passerà meglio Ilaria Teolis, distrutta davanti ai filmati del suo Massimo Colantoni insieme alla tentatrice Elena.

Nicola Tedde, invece, sarà indignato per il rapporto nato tra la fidanzata Sabrina Martinengo e il single Giulio Raselli.