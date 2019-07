Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la Serie TV che sta letteralmente conquistando sempre più telespettatori in Italia. Gli spoiler della puntata in onda giovedì 1° agosto, si soffermano su Ferit Aslan e Nazli Piran, i quali dimostreranno di non riuscire a superare le incomprensioni. Di conseguenza, Manami, l'insegnante di giapponese della cuoca deciderà di intervenire.

Bitter Sweet: riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di Bitter Sweet, andata in onda mercoledì 31 luglio Nazli e la sorella hanno deciso di prendere il pullman diretto ad Antiochia dopo essere state scoperte da Ferit. Intanto Deniz (Hakan Kurtas) ha cercato in tutti i modi di impedire la partenza delle due ragazze, sebbene invano. Il musicista, a questo punto, si è recato dall'Aslan, dove l'ha incolpato di aver tenuto un comportamento sbagliato verso la chef.

Fortunatamente lo scontro è servito all'affarista a cambiare idea sulla vendita dell'attività di ristorazione, minacciata dopo essersi sentito tradito dalla sua socia. Tuttavia, il giovane ha informato Manami della sua volontà di mantenere aperto l'esercizio pubblico, tanto che quest'ultima ha telefonato immediatamente a Nazli (Ozge Gurel), prima che abbandonasse Istanbul per un anno.

L'Aslan e Nazli ai ferri corti: il piano di Manami

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, relative alla puntata numero 39 in onda giovedì 1° agosto su Canale 5 dopo lo sceneggiato di "Una Vita", annunciano incredibili novità.

In particolare, i rapporti tra Nazli e Ferit (Can Yaman) continueranno ad essere freddi, nonostante la collaborazione al ristorante di cibi giapponesi. Per questo motivo Manami (Ayumi Takano) cercherà con ogni mezzo di tentare di riavvicinarli sebbene sia un'impresa impossibile. Infatti anche l'idea di una riunione di lavoro con degli ipotetici clienti giapponesi si rivelerà un fallimento, se Bulut (Alihan Türkdemir) non avesse l'asso nella manica.

L'auto di Demir e Zeynep è stata sabotata

In contemporanea a tutto ciò, l'Aslan deciderà di togliere l'auto di Demir (Mert Yavuzcan) e Zeynep (Irmak Ünal) dal parcheggio dell'azienda di famiglia, quando un incaricato della rimozione scoprirà un importante dettaglio. L'uomo, infatti, apprenderà che l'impianto frenante della macchina è stato manomesso, tanto che i sospetti cadranno immediatamente su Hakan Onder.

Come andrà a finire? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi, ricordando che per rivedere le puntate basterà collegarsi al sito gratuito "Mediaset Play".