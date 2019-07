Nuovo anticipazioni su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca che narra la storia d'amore tra un affarista di successo e una cuoca di cucina giapponese. Gli spoiler della nuova puntata in onda mercoledì 31 luglio su Canale 5, rivelano che Deniz Kaya deciderà d'intervenire per impedire a Nazli Piran di lasciare Istanbul e il suo ristorante appena aperto; tra il musicista e Ferit Aslan voleranno parole pesanti, nel tentativo di fargli cambiare idea sulla chef.

Bitter Sweet: riassunto puntata martedì 30 luglio

Nella puntata di martedì di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, che andrà in onda martedì 30 luglio su Canale 5, Deniz spedirà la chiavetta usb, contenente il tradimento da parte di Nazli e sua sorella nei confronti dell'affarista. Proprio quest'ultimo pretenderà una spiegazione convincente dalla sua ex dipendente. In questo frangente, la Piran rivelerà di aver coperto le spalle alla sorella, sebbene non sia ha conoscenza di altri particolari.

Purtroppo lo zio del piccolo Bulut (Alihan Türkdemir) si dichiarerà irremovibile nella sua decisione di chiudere l'attività di ristorazione, provocando un grande dolore all'ambiziosa cuoca e alla sua amica del cuore. Anche l'intervento di Asuman risulterà vano, tanto che le due sorelle decideranno di lasciare Istanbul per un anno, alla volta di Antiochia.

Deniz tenta di fermare la cuoca

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti la puntata numero 38 di mercoledì 31 luglio, dopo l'appuntamento con la soap opera di Una Vita, annunciano tanti colpi di scena.

Nel dettaglio, Nazli (Ozge Gurel) e sua sorella Asuman si accingeranno a salire sul bus diretto ad Antiochia, dopo essere state smascherate da Ferit. Nel frattempo Deniz tenterà di convincere le due ragazze a non trasferirsi nel loro paese natale, ma le Piran si dimostreranno irremovibili nella loro decisione. Il Kaya, a questo punto, avrà un violento litigio con l'Aslan dopo averlo raggiunto nella sua abitazione. Il musicista, infatti, lo accuserà di aver tenuto un comportamento infantile con la cuoca.

Ferit cambia idea sulla vendita del ristorante

La lite farà aprire gli occhi al ricco manager, il quale cambierà idea sulla vendita del ristorante. Così Ferit telefonerà a Manami (Ayumi Takano) per informarla di non avere intenzione di chiudere il suo negozio. Di conseguenza, l'insegnante di giapponese chiamerà subito Nazli per tentare di convincerla a rimanere e continuare il suo lavoro come chef a Istanbul.

Come evolverà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa serie tv, ricordando che tutti gli episodi sono disponibili sulla piattaforma Mediaset Play.