Andrea Damante dal punto di vista sentimentale sembra non trovare pace. Dopo l'addio definitivo a Giulia De Lellis, l'ex tronista di Uomini e Donne, fa davvero fatica a trovare la sua anima gemella. Dopo i rumors in merito ad una liaison con Sara Croce, il Dama ha chiarito la sua posizione.

Circa un mese fa, Andrea e Sara Croce sono stati paparazzati in atteggiamenti piuttosto complici. Lo stesso Andrea tramite un'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, aveva confessato di fare sul serio con la giovane: "Non è solo un flirt passeggero".

Tuttavia, dopo la vacanza a Mykonos della 'neo coppia' si erano perse le tracce. Il deejay veronese è rimasto in Italia per registrare nuovi singoli. La Croce invece, si è regalata una vacanza negli Stati Uniti con delle amiche.

Dopo i nuovi pettegolezzi che vedono Damante flirtare con Paola Di Benedetto, l'ex della De Lellis ha deciso di fare chiarezza sulla sua sfera sentimentale. Andrea, mentre era in una discoteca italiana ha dichiarato: "Sara Croce?

Siamo solo amici". Stando al racconto del giovane, i due sarebbero usciti insieme solamente qualche volta. Inoltre, come riporta il Vicolo delle News, Damante ha aggiunto: "E' una bravissima ragazza, si vedrà... non lo so".

Dunque, al momento il bel deejay sembra avere ancora il cuore libero. Non è escluso che presto possa avere una donna al suo fianco. Ma non è neanche esclusa l'ipotesi di vedere accanto all'ex tronista tante altre ragazze.

Paola Di Benedetto 'beccata' a Ibiza con Damante

Durante l'estate si sa, gli amori sbocciano prima. In queste ore, sta facendo il giro del web uno scatto che ritrae Andrea Damante e Paola Di Benedetto. Mentre la situazione sentimentale del Dama sembra essere più complessa, l'ex naufraga è tornata single da poco. La Di Benedetto infatti, dopo un anno ha chiuso la relazione con Federico Rossi per via di alcune 'mancanze di rispetto'.

Alcuni mormorano di un avvicinamento pericoloso tra Fede e la collega Emma Muscat. Altri invece, dicono che Paola abbia mal digerito l'amicizia tra Fede ed il suo tatuatore. Fatto sta che l'ex Madre Natura, dopo una breve vacanza in compagnia di Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, è volata a Ibiza per il concerto di Ozuna. Durante il concerto, Paola è stata 'beccata' in atteggiamenti complici con il deejay veronese.

Al momento, in che rapporti siano il Dama e l'ex Madre Natura di Ciao Darwin, non è dato saperlo. L'unica cosa certa è che nessuno dei diretti interessati ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ai pettegolezzi sul loro presunto flirt. Solo il tempo saprà dire se Paola Di Benedetto potrà essere o meno la nuova fiamma di Andrea Damante.