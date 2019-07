Nuovo appuntamento sulle novità di Bitter Sweet, la Serie TV turca ambientata ad Istanbul che narra la storia di Nazli Piran e Ferit Aslan. La trama del nuovo episodio in programma giovedì 11 luglio su Canale 5, svelano che Deniz deciderà di troncare ogni rapporto con la cantante Alya mentre Demet scoprirà di attendere un bambino da suo marito Hakan. Una lieta notizia che non porterà il sorriso alla donna, tanto da prendere una decisione sorprendente.

Bitter Sweet, episodio precedente: Fatos esce con Tarik

Il riassunto dell'episodio precedente di Bitter Sweet, andato in onda mercoledì 10 luglio, rivela che Nazli (Ozge Gurel) non ha dato a Ferit una spiegazione convincente. La cuoca, infatti, ha solo intenzione di non parlare di quello che è accaduto tra di loro la notte precedente per colpa di un drink di troppo. Tarik, invece, ha deciso di sbilanciarsi nei confronti di Fatos (Oznur Serceler), la ragazza di cui si è innamorato perdutamente. L'autista, infatti, ha chiesto all'amica della Piran di andare con lui a teatro.

Il fratello di Demet è cotto di Nazli

Durante la serata, Tarik e Fatos si sono trovati accanto ad Engin e Adriana. A tal proposito, quest'ultima ha dimostrato una cocente gelosia nei confronti del migliore amico di Ferit. Nel frattempo il temibile Hakan (Necip Memili) e Deniz (Hakan Kurtas) hanno parlato a quattrocchi sull'amore davanti ad un tavolino imbandito. In questa occasione, l'Onder ha scoperto che il fratello di Demet si è innamorato di Nazli.

Anticipazioni Bitter Sweet: Deniz tronca l'amicizia con Alya

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardante l'episodio numero 24 in onda giovedì 11 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, rivelano che Ferit cercherà un confronto con la cuoca. Purtroppo la Piran proverà in ogni modo a mantenere le distanze dall'Aslan. Dopo la chiacchierata con Hakan, Deniz si sfogherà con Nazli (Ozge Gurel), facendole conoscere un lato di lui che lei non conosceva. Fatos, invece, impedirà ad Alya di rivelare ai presenti i segreti di tutti i suoi amici. Un gesto che manderà su tutte le furie il fratello di Demet, il quale deciderà di troncare l'amicizia con lei.

La moglie di Hakan è incinta

In contemporanea a tutto ciò, la moglie di Hakan scoprirà di attendere un bebè. La donna, invece di informare l'Onder deciderà di prendere un appuntamento con una ginecologa in quanto non ha nessuna intenzione di tenere il bambino. Infine Deniz capirà di provare dei sentimenti per la cuoca di cibi orientali. Peccato che anche Ferit (Can Yaman provi gli stessi sentimenti per lei. Come avanzerà la vicenda? Non ci resta che aspettare le nuove anticipazioni sulla serie tv turca che sta appassionando sempre più telespettatori su Canale 5.