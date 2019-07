Torna lo spazio dedicato alle novità su Bitter Sweet, la Serie TV ambientata in Turchia con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, già vista in Cherry Season- La Stagione del cuore con Serkan Cayoglu. Gli spoiler della nuova puntata in programma mercoledì 10 luglio su Canale 5, svelano che Ferit Aslan chiederà spiegazioni a Nazli Piran per il suo strano comportamento mentre Tarik deciderà di invitare Fatos ad un appuntamento, dove incontreranno Engin e Adriana.

Pubblicità

Pubblicità

Bitter Sweet, puntata precedente: Ferit accusato di rapimento

Nella puntata precedente di Bitter Sweet, andata in onda martedì 9 luglio su Canale 5, abbiamo visto Bulut scappare dalla casa di Demet e Hakan, i responsabili della morte dei suoi genitori. Più tardi, Nazli (Özge Gürel) e Ferit lo hanno ritrovato nella sua vecchia abitazione, mentre la coppia diabolica è arrivata insieme alla polizia. Qui l'Aslan è stato incolpato di aver rapito suo nipote, sebbene gli zii si siano macchiati di negligenza nei suoi confronti. Purtroppo la legge è stata nuovamente dalla parte degli Onder, tanto che Bulut è stato costretto a seguirli.

Pubblicità

Nazli prende le distanze dall'affarista

Il mattino seguente, Demet e suo marito si sono presenti alla Pusola Holding per il loro primo giorno di lavoro dove l'accoglienza non è stata delle più magnifiche. Intanto la Piran ha preso le distanze da Ferit, nonostante si siano scambiati in un bacio. Di conseguenza, l'affarista ha chiesto alla donna i motivi del suo allontanamento mentre Deniz (Hakan Kurtas) ha compilato il menu del suo nuovo ristorante.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Anticipazioni Bitter Sweet: l'Aslan dubita di Nazli

Le anticipazioni di Bitter Sweet riguardanti la puntata numero 23 in onda mercoledì 10 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, rivelano che Nazli non fornirà una spiegazione convincente a Ferit. La Piran, infatti, vuole solo evitare di parlare di quello che è accaduto la notte precedente tra di loro, quando per colpa di un bicchiere di troppo di vino si sono scambiati un bacio.

Fatos accetta di uscire con Tarik

Nel frattempo Tarik deciderà di fare un passo avanti con Fatos (Oznur Serceler), la donna di cui si è preso una cotta.

L'autista, infatti, chiederà alla coinquilina di Nazli di trascorrere una serata ad uno spettacolo teatrale. Peccato che il duo trovi posto accanto ad Engin e Adriana. Qui, l'aspirante stilista mostrerà una cocente gelosia per il migliore amico di Ferit. In contemporanea a tutto ciò, Hakan (Necip Memili) e Deniz avranno un lungo confronto sui sentimenti in un locale. In questo frangente, l'Onder apprenderà che il fratello di Demet nutre dei sentimenti per Nazli.

Pubblicità

Come proseguirà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.