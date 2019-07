La serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore continua ad essere ricca di trame travolgenti. Le anticipazioni dal 26 al 30° episodio, che i telespettatori italiani potranno vedere la prossima settimana, dicono che Engin e Fatos metteranno un punto ai loro dissapori e si fidanzeranno ufficialmente. Dopo aver iniziato a nutrire dei sospetti sulla sorella di Nazli Piran, Ferit Aslan si servirà dell’aiuto del suo amico Engin per capire cosa nasconde la giovane. Il ricco imprenditore riuscirà a scoprire qualcosa di sconcertante riguardante il passato di Asuman.

Nazli rifiuta la proposta di lavoro di Deniz, Demet ricattata dalla sorella della cuoca

Nelle puntate in programmazione in Italia da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019 Nazli deciderà di allontanarsi definitivamente da Ferit, a causa del segreto legato alla sorella Asuman. L’aspirante chef farà sapere all’Aslan di non voler più lavorare per lui tramite un biglietto. Sia l’Aslan che Deniz rimarranno spiazzati quando apprenderanno la scelta inaspettata della Piran.

Il ricco imprenditore, dopo aver scoperto che il contratto di lavoro firmato dalla cuoca prevede una clausula che le vieta di licenziarsi altrimenti dovrà pagare una penale molto alta, la metterà al corrente del rischio che corre attraverso Tarik. A questo punto la sorella di Asuman si vedrà costretta a rimanere al servizio dello zio di Bulut rifiutando la proposta di lavoro di Deniz. Successivamente Ferit farà fare una pessima figura ad Hakan quando si presenterà per l’ennesima volta nella sua azienda.

Intanto Asuman, dopo essere venuta a conoscenza che Demet è intenzionata ad abortire in una clinica privata senza aver avvisato il marito, sfrutterà la situazione a suo vantaggio. La sorella di Nazli raggiungerà in ospedale la sorella di Deniz e le farà sapere di essere pronta a mettere al corrente della sua gravidanza l’Onder se svelerà la verità sul documento che ha fotografato per farle ottenere la custodia di Bulut. Deniz, sempre più deciso a conquistare la Piran, manifesterà l'intenzione di pagare la penale al posto suo.

Engin e Fatos diventano una coppia, Ferit indaga su Asuman

Il fratello di Demet, non appena si accorgerà che la cuoca è stufa di lavorare per Ferit, si scaglierà contro il suo amico facendogli cambiare idea. Quest’ultimo dopo aver discusso con il musicista capirà che la cosa giusta da fare è quella di lasciare andare Nazli e ridurrà in mille pezzi il contratto che la vincolava. Nel contempo Engin e Fatos, non appena si renderanno conto di amarsi, intraprenderanno una relazione sentimentale e diventeranno una coppia a tutti gli effetti.

Successivamente Hakan si presenterà ad una nuova riunione alla Pusula Holding facendo andare su tutte le furie Ferit. Quest’ultimo indagherà sulla vita di Asuman insieme ad Engin. Intanto Manami proporrà a Nazli di aprire un ristorante in comune. Quest’ultima, oltre ad essere disperata per non aver potuto realizzare il suo sogno a causa della mancanza di fondi da investire, non riuscirà a nascondere la sua insofferenza durante le ore lavorative alla villa di Ferit.

Intanto Demet raggiungerà un grande traguardo grazie al voto del fratello e diventerà, quind,i il punto di riferimento per le pubbliche relazioni dell’impresa. Non appena l’Aslan accetterà le sue dimissioni, Nazli entrerà finalmente in società con la sua amica Manami. Il ricco imprenditore, quando verrà a sapere tramite Tahir che la sua ex cuoca ha iniziato a gestire una propria attività, rimarrà stupito ma soprattutto deluso dal fatto che non gliene aveva parlato.