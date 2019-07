Nuovo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV ambientata ad Istanbul con protagonisti gli attori Can Yaman e Ozge Gurel, già vista nei panni di Oyku Acar in Cherry Season - La Stagione del Cuore sulle reti Mediaset. Gli spoiler della puntata 34 che i telespettatori avranno modo di vedere giovedì 25 luglio su Canale 5 alle ore 14:45, rivelano che Demet tradirà Hakan Onder, quando deciderà di denunciarlo alla polizia. Deniz, invece, sarà molto destabilizzato dopo la scoperta del tradimento di Nazli Piran.

Bitter Sweet: riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, andata in onda mercoledì 24 luglio su Canale 5, abbiamo visto Nazli e Manami aprire il loro ristorante grazie ai soldati offerti dal padre della cuoca. Purtroppo le due donne hanno scoperto che il socio Ali si è ritirato, tanto che il suo 50% delle quote è stato comprato da un acquirente misterioso.

Una notizia che ha destabilizzato le due amiche, che hanno unito la forza per dare inizio al loro sogno nel cassetto.

In contemporanea a tutto questo, Deniz ha ascoltato una confessione della cantante, che lo ha messo in confusione. Il cognato di Hakan ha capito che Nazli e sua sorella avevano fatto in modo che l'Aslan perdesse l'affido esclusivo di Bulut.

Demet denuncia Hakan

Le anticipazioni di Bitter Sweet, incentrata sulla puntata 35 in onda giovedì 25 luglio su Canale 5 dopo l'appuntamento con le vicende di "Una Vita" annunciano importanti novità.

Nel dettaglio, Demet dimostrerà di avere sempre più paura del suo diabolico marito. La sorella di Deniz, infatti, farà sempre più fatica ad assecondare l'Onder, quando scoprirà un ennesimo tranello ideato per colpire Ferit. Per tale ragione la donna deciderà di rivolgersi alle autorità per tentare di fermare i suoi loschi traffici.

Deniz non rivela a Ferit il segreto di Nazli

Nel frattempo Nazli (Ozge Gurel) si getterà anima e corpo nei preparativi per l'inaugurazione del suo ristorante accanto a Manami, non sapendo che il nuovo acquirente è Ferit.

Dall'altro canto, Deniz sarà sempre più in crisi dopo aver scoperto il segreto delle sorelle Piran. L'uomo, infatti, vorrebbe rivelare tutto al suo migliore amico, sebbene ci ripensi all'ultimo momento in quanto teme di mettere nei guai la cuoca, di cui è da sempre innamorato.

In questo modo il musicista vorrebbe fare capire alla ragazza quanto tiene a lei. Come andrà a finire? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni su questa serie tv turca, ricordando che per rivedere le puntate inedite basterà collegarsi alla piattaforma gratuita e on-line Mediaset Play.