Torna l'appuntamento con le novità di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca che ogni giorno colleziona quasi 2 milioni e mezzo di telespettatori su Canale 5. Gli spoiler sulla 35^ puntata, che i fans avranno modo di vedere venerdì 26 luglio, rivelano che Hakan Onder sarà in pericolo per colpa di Demet. Quest'ultima metterà la polizia alle calcagna del marito in seguito alla sua denuncia. Nazli Piran e Manami, invece, saranno in procinto di aprire il loro ristorante.

Bitter Sweet: riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, andata in onda giovedì 25 luglio su Canale 5 abbiamo visto, Demet essere sempre più protagonista della serie tv turca. La diabolica sorella di Deniz dimostra di non riuscire più a sopportare l'autorità del consorte, tanto da volerlo denunciare alla polizia. La donna, infatti, ha scoperto che l'Onder detiene alcuni traffici illeciti, tanto da invitare le autorità ad indagare a proposito.

Deniz in difficoltà

Intanto Manami e la cuoca hanno ultimato i preparativi per la festa dell'inaugurazione del loro ristorante dopo aver scoperto il piano di Ferit (Can Yaman). Quest'ultimo, infatti, ha acquistato il 50% delle azioni del locale dal vecchio socio. Deniz, invece, è sempre più in difficoltà dopo aver scoperto il segreto delle sorelle Piran. L'uomo ha appreso che Asuman (İlayda Akdoğan) e la sorella hanno consegnato al perfido Hakan (Necip Memili) le foto dei documenti sull'affido del piccolo Bulut.

Di conseguenza, il musicista ha intenzione di raccontare tutto all'affarista, sebbene abbia paura delle rappresaglie contro Nazli (Ozge Gurel), di cui è pazzo d'amore.

Hakan colpito al braccio dalla polizia

Le anticipazioni di Bitter Sweet, incentrate sulla 35^ puntata in onda venerdì 26 luglio al termine dell'appuntamento con "Una Vita" annunciano molte novità. In particolare, la polizia farà irruzione nel magazzino dove si trova Hakan dopo la spiata fatta da Demet (Alara Bozbey).

Qui l'Onder verrà ferito al braccio durante il raid delle autorità: un ferimento che non impedirà al diabolico uomo di partecipare ad un servizio fotografico organizzato dalla sorella di Deniz.

Nazli e Manami pronte ad aprire il ristorante

In contemporanea a tutto ciò, Nazli e Manami ultimeranno i preparativi in previsione dell'apertura del loro locale. Un evento, a cui parteciperà anche Ferit Aslan, diventato socio di maggioranza insieme alle due donne dopo l'uscita di Ali.

Come evolverà la storia? In attesa delle nuove anticipazioni sulle vicende ambientate ad Istanbul, si ricorda che per rivedere le puntate basterà collegarsi al sito Mediaset Play.