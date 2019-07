Nuovo appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Beautiful il quale riguarderanno ciò che accadrà nella settimana che va da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, su Canale 5 nel consueto orario delle 13,40 circa, dove le trame saranno incentrate sul matrimonio tra Katie e Thorne. Quest'ultimi anticiperanno le loro nozze prima dell’udienza fissata con il giudice per la custodia del piccolo Will.

Proprio la vicenda legata all'affidamento del bambino, sarà la protagonista delle prossime puntate, dove Bill nonostante tutto, non si darà per vinto, disposto a tutto pur di non perdere il figlio, mentre Ridge sempre in lotta con lo Spencer tenterà di corrompere il giudice assegnato alla causa.

Beautiful anticipazioni: Thorne e Katie sono marito e moglie

Gli episodi in onda dal 29 luglio al 2 agosto vedranno il matrimonio di Thorne e Katie al centro delle puntate.

I due, che hanno annunciato da poco il loro fidanzamento, hanno deciso di convolare a nozze al più presto, proprio il giorno prima dell’udienza per l’affidamento esclusivo di Will. In questo modo il giudice potrà rendersi conto che la Logan e il Forrester, sono in grado di dare una famiglia unita e stabile a Will. Testimone dello sposo sarà il fratello Ridge, mentre Brooke farà da damigella a Katie.

Carter, che officerà la cerimonia, dichiarerà marito e moglie Thorne e Katie, dopo lo scambio degli anelli e delle promesse nuziali alla presenza anche di Donna e Bridget, giunte appositamente a Los Angeles per l'occasione.

Beautiful trame al 2 agosto: Bill non si dà per vinto, Ridge tenta di corrompere il giudice

Katie e Thorne, finalmente uniti in matrimonio, si accingeranno a passare la prima notte da sposati, mentre Bill sarà furente, in quanto sa che il matrimonio della sua ex moglie sarà un punto a favore per lei nella custodia di Will.

Lo Spencer, confidandosi con l’amico Justin, giurerà di essere disposto a tutto pur di ottenere la vittoria in tribunale. Il giorno dopo le nozze avrà inizio la prima udienza, non prima che Ridge incontri in gran segreto il giudice tentando di corromperlo, dato che si scoprirà che l’uomo è un amico di vecchia data del Forrester. Da quanto si apprende infatti, in passato lo stilista ha finanziato gli studi in legge del giudice e quindi l'uomo sembrerà essere in debito con il Forrester.

Il giudice si farà corrompere da Ridge emettendo un verdetto a favore di Thorne e Katie? In attesa di scoprire cosa succederà nella vicenda dell’affido di Will, ricordiamo che tutte le puntate già andate in onda sono disponibili sul sito Mediaset Play, dove i fan della soap americana potranno vedere anche numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.