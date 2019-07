Quanto guadagnano gli influencer per pubblicizzare abbigliamento o make-up su Instagram? A rispondere a questa domanda è stato Hopper HQ, un programma che è in grado di organizzare e pubblicare in automatico post sui social. In cima a questa particolare lista c'è l'americana Kylie Jenner, con un incasso di circa un milione e 300 mila dollari per ogni foto postata. L'italiana più pagata, invece, è Chiara Ferragni: la fashion blogger incassa quasi 60mila dollari per un solo scatto nel quale sponsorizza qualche brand.

I 'Paperoni' di Instagram: la più ricca è Kylie Jenner

È una classifica molto particolare quella che ha stilato Hopper HQ. Il programma capace di pubblicare autonomamente qualcosa su Instagram, ha svelato quanto incassano gli influencer più famosi nel postare un solo scatto promozionale sul loro profilo.

La star del web più pagata per posare con indosso abiti o trucchi firmati è Kylie Jenner: la modella, infatti, guadagna oltre un milione e trecentomila dollari per ogni foto che pubblica sui social network. Dopo di lei c'è la cantante Ariana Grande, che con i suoi oltre 160 milioni di followers, percepisce circa un milione di dollari per fare pubblicità a qualche brand.

L'uomo più pagato, secondo questa graduatoria, è Cristiano Ronaldo con 975 mila dollari; quarta Kim Kardashian. Anche Selena Gomez e Beyoncé sono comprese tra le dive che accostano la loro carriera nella musica a quella d'influencer.

Chiara Ferragni è la star italiana più influente su IG

In questa classifica redatta da Hopper HQ, non potevano mancare gli italiani: la prima influencer nostrana che troviamo scorrendo la lista delle star più pagate per la loro attività social, è Chiara Ferragni. La fashion blogger si piazza al 43esimo posto con l'incasso di circa 58 mila dollari per ogni foto promozionale che pubblica sul suo account.

Un altro personaggio molto influente, è Gianluca Vacchi: il dj, con i suoi oltre 13,1 milioni di followers, guadagna poco più di 44 mila dollari a scatto.

Anche Fedez si difende bene in questo senso: il rapper percepisce circa 28 mila dollari per pubblicizzare un qualsiasi brand sul suo profilo seguito da più di 8 milioni di persone. L'ultimo italiano che compare in questa graduatoria, è Mariano Di Vaio: il modello si trova al 73esimo posto e incassa una cifra che si aggira attorno ai 21 mila dollari per ogni post.

Insomma, in questo elenco particolare, a farla da padrone in casa nostra sono sicuramente i "Ferragnez": entrambi i genitori del piccolo Leone, infatti, riescono a guadagnare molto bene anche soltanto con la loro attività su Instagram che, soprattutto per il cantante, non è neppure il mestiere con il quale è diventato famoso.