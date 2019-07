Le vicende della soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, che ha sancito il ritorno dell'attrice Ozge Gurel nella televisione italiana, sono sempre più appassionanti. Durante la puntata che verrà trasmessa su Canale 5 martedì 23 luglio ci sarà un colpo di scena che vedrà protagonista Nazli Piran. Infatti, senza alcun preavviso, giungerà ad Istanbul il signor Kemal, il padre della cuoca, per accorrere in suo aiuto.

La giovane, dopo aver trascorso un'intera giornata in compagnia di Ferit Aslan, riceverà dal genitore il denaro necessario ad aprire finalmente il suo ristorante.

Riassunto episodio di venerdì 19 luglio

Per comprendere al meglio come si arriverà a quest'importante risvolto nel corso del 32° episodio di Bitter Sweet, è bene fare un passo indietro a quanto accaduto durante la puntata del 19 luglio.

Ferit, dopo aver annullato il contratto che vincolava Nazli a lavorare per lui, l'ha ringraziata per tutto. Successivamente Aslan, tramite un investigatore privato ingaggiato per indagare su Asuman, ha scoperto che la Piran gli ha nascosto del suo progetto di aprire un ristorante in società con una donna giapponese di nome Manami.

La giovane chef, quando l'imprenditore le ha chiesto perché non l'aveva messo al corrente delle sue intenzioni, ha ribattuto di voler essere finalmente una donna libera.

In seguito Nazli, dopo aver fatto sapere al padre che richiederà un mutuo per poter realizzare il suo sogno, ha messo al corrente Deniz della novità. Per finire la Piran e Manami, per festeggiare la loro collaborazione, sono andate a cena fuori con Asuman e Fatos.

Anticipazioni puntata del 23 luglio: Nazli riabbraccia il padre Kemal

Gli spoiler del trentaduesimo appuntamento che i telespettatori italiani potranno seguire su Canale 5 martedì 23 luglio, svelano che proprio quando Nazli sarà intenta a rinunciare ad aprire il ristorante a Istanbul con la sua amica Manami per non essere riuscita ad ottenere un prestito, riceverà una sorpresa inaspettata.

La cuoca, di ritorno da una riunione con l'ambasciatore giapponese Nakatami alla quale si è recata con Ferit, troverà nella sua abitazione il padre Kemal, giunto in Turchia per farle avere i soldi necessari per poter avviare la sua attività imprenditoriale.

La giovane sarà al settimo cielo e correrà ad apporre le firme al contratto di acquisizione del locale. Nel frattempo Demet, sempre più gelosa della vicinanza tra la Piran e Aslan, tenterà di scatenare la gelosia del fratello Deniz, il quale si è invaghito della cuoca.

La moglie di Hakan cercherà di persuadere il musicista mettendogli delle strane idee in testa su Ferit e Nazli.

L'imprenditore intanto sarà ancora alle prese con il rivale Hakan. Questi, in seguito all'ennesima discussione scatenata da una scelta presa alla Pusula Holding senza consultarlo, punterà a far allontanare Ferit e cercherà di coinvolgere nel suo piano addirittura Ayla. Intanto Deniz, sempre più deciso a conquistare Nazli, quando verrà a sapere dell'arrivo del padre della chef, andrà a trovarla a casa con l'intento di conoscere l'uomo.

Infine la cuoca sarà sempre più presa dall'imminente inaugurazione del suo ristorante.