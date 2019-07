Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 da lunedì 22 venerdì 26 luglio 2019 alle 20:45 faranno luce su molte storyline che stanno appassionando i telespettatori. Nell’episodio di venerdì 19 luglio, Denis ha confessato a Giulia di averla tradita, lasciandola senza parole. Alex, dopo essere ritornata dalla vacanza con Vittorio, ha ricevuto una strana telefonata da Anita, che sembra volerle confessare qualcosa di importante. Per fortuna, la vulcanica rossa ha proposto alla sua rivale in amore un progetto lavorativo. Almeno per ora.

Un posto al sole trame settimanali: Diego nel buio

Le puntate settimanali di Un posto al sole in onda su Rai 3 raccontano che la depressione di Diego sarà sempre più evidente e lo stato d'animo del ragazzo preoccuperà suo padre Raffaele, che non saprà come risollevargli il morale. Il Giordano consiglierà a Diego di provare a dimenticare Beatrice e di concentrarsi sul lavoro che, tra l’altro, non sa che ha perso.

Dubbi sentimentali anche per quanto riguarda Vittorio. Il giovane Del Bue non sa se continuare la storia d'amore con l'attuale fidanzata Alex oppure cedere alla passione ritrovata con l'ex fidanzata Anita. Che cosa deciderà di fare?

Otello dimentica Teresa

I fan della soap opera si chiedono da tempo che fine abbia fatto Teresa, da molto tempo assente nella soap e non più presente nella sigla di Un posto al sole.Nel corso delle prossime puntate, si saprà qualcosa di più sulla moglie di Otello.

Teresa non tornerà a Napoli, ma si avrà qualche notizia tramite Otello, che indirettamente parlerà di lei. Durante una conversazione in famiglia, il vigile dirà di aver capito che la distanza geografica tra lui e la moglie è diventata ormai un ostacolo insormontabile e di non sentire più sentimenti che lo legavano a lei tempo. Denis e Giulia, nonostante le incomprensioni, decideranno di passare ancora un po' di tempo insieme prima che la madre di Nico torni a Palazzo Palladini.

Marina intenzionata a salvare suo padre Arturo

Continueranno gli alti e bassi tra Marina e il ritrovato padre, gravemente malato. La Giordano proverà a recuperare il tempo perduto con Arturo, la cui salute peggiorerà a vista d’occhio. Facendosi forza però, Marina cercherà di passare dei bellissimi momenti con suo padre, perché prima di morire possa avere un buon ricordo di lei. Marina, come tuo solito, non si arrenderà davanti all'evidenza e anche se Ornella le confermerà che purtroppo il tumore di suo padre è in stadio avanzato, tenterà il tutto per tutto pur di trovare una soluzione.

Filippo vuole un altro figlio

Serena e Filippo proveranno a rilassarsi ed a dimenticare i dissapori riguardo il progetto di chartering che hanno intrapreso insieme, facendo una gita in barca. Irene sarà felice di passare un po' di tempo con suo nonno Roberto. Intanto, a complicare ancora di più la situazione sentimentale di Vittorio sarà un incontro inaspettato. Il Del Bue potrà constatare di persona la realtà della famiglia di Alex, appurando che Mia ha fatto di tutto per mettere in cattiva luce la sorella.

La pestifera Mia, punta sul vivo, sarà decisa a vendicarsi di Alex. Vittorio non ce la farà più: se da una parte Assunta lo assillerà, dall'altra sarà preoccupato per la situazione complicata della famiglia di Alex. Vittorio capirà che una eventuale relazione con Anita sarebbe sicuramente meno priva di problemi e complicazioni. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 22 al 26 luglio 2019 si chiudono con Filippo, che proporrà Serena di avere un altro figlio. La Cirillo, non sentendosi pronta, gli dirà chiaramente che non è assolutamente intenzionata ad intraprendere una seconda gravidanza