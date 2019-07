Le diaboliche macchinazioni di Demet, protagonista della soap Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, continueranno ad animare le principali vicende della telenovela. Gli spoiler degli episodi che dovrebbero andare in onda ad agosto, riportano che Ferit Aslan, per riavvicinarsi a Nazli Piran, acquisirà il 50% delle quote del locale gestito dalla chef e da Manami, diventandone a tutti gli effetti socio in affari.

La moglie di Hakan non riuscirà a controllare la sua gelosia quando saprà che la cuoca e il suo ex fidanzato stanno ottenendo un grande successo con la nuova attività. La sorella di Deniz, sempre più decisa nel voler riconquistare il cuore del ricco imprenditore per sfuggire dalle grinfie del malvagio marito, farà sabotare un pranzo ad un importante critico gastronomico. Questi, dopo essere stato costretto a mangiare delle pietanze sgradevoli, pubblicherà un articolo in cui darà dei giudizi profondamente negativi sul ristorante, invitando addirittura la clientela a non recarvisi, e mettendo così a rischio la prosecuzione del progetto.

Deniz ascolta il consiglio della sorella, Ferit scopre il tradimento di Asuman

Nei prossimi episodi, Demet continuerà a fare di tutto per impedire a Ferit di intraprendere una relazione con Nazli. Tutto avrà inizio quando la Piran e Manami scopriranno che colui che ha acquistato le quote del terzo socio, Ali, è proprio Aslan. Il manager deciderà di fare questa mossa per poter stare di nuovo accanto alla cuoca, convinto che abbia deciso di non lavorare più per lui per realizzare il suo sogno.

La complicità tra la giovane chef e l'imprenditore, oltre ad infastidire la moglie di Hakan, farà perdere la pazienza a Deniz. Il musicista, su consiglio della sorella, metterà in atto un terribile piano per fare in modo che Ferit si allontani una volta per tutte da Nazli. Infatti farà sì che Aslan venga a conoscenza del coinvolgimento di Asuman nella torbida vicenda che ha consentito agli Onder di entrare in possesso della fotografia del documento scritto da Demir quand'era ancora in vita.

L'uomo d'affari, quando la Piran ammetterà di avergli mentito per proteggere la sorella, preso dalla rabbia e dalla delusione penserà di chiudere il ristorante, ma per fortuna interverrà il suo amico Engin che lo convincerà a cambiare idea.

Demet pronta a tutto pur di riconquistare il suo ex: critiche negative al ristorante

Demet, dopo la grave crisi che ha dovuto attraversare con il marito quando questi ha scoperto che la consorte ha abortito tenendolo all'oscuro di tutto, riuscirà a recuperare un pizzico di serenità in famiglia.

La donna a questo punto sarà libera di proseguire nelle sue macchinazioni contro Nazli e Ferit, e così farà in modo che un giovane di nome Burak si faccia assumere al locale per riferirle tutto ciò che accade nel negozio.

Il ragazzo, in realtà, non dovrà soltanto spiare la cuoca e il ricco manager, infatti la moglie di Hakan gli ordinerà di sabotare un importante pranzo che dovrà essere giudicato da un noto critico gastronomico.

Il piano di Demet per ostacolare l'ex fidanzato e la Piran andrà a segno, e così Nazli farà una pessima figura con il professionista, il quale sarà costretto a mangiare delle pietanze eccessivamente salate di nascosto da Burak.

Il giorno dopo, suo malgrado, la cuoca scoprirà che il critico ha scritto un articolo nel quale ha dato un giudizio profondamente negativo del suo locale, arrivando addirittura a consigliare ai clienti di non recarvisi a mangiare. La moglie di Hakan quando leggerà il pezzo esulterà e riderà per la buona riuscita della sua trappola, ma nonostante ciò non avrà alcuna intenzione di fermarsi. La sorella di Deniz infatti continuerà ad interferire nella vita della chef e dell'imprenditore.