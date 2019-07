La soap opera turca Bitter Sweet sta regalando davvero tante soddisfazioni ai numerosi fan che la seguono, pertanto, scopriamo insieme quello che accadrà nel corso della prossima settimana. Numerosi saranno gli avvenimenti degni di nota: più di tutti, però, a generare particolare sgomento sarà la decisione di Demet di denunciare suo marito Hakan. La donna, infatti, scoprirà affari loschi all'ufficio del suo coniuge e, senza pensarci due volte, deciderà di correre immediatamente alla polizia.

Nazli, finalmente, riuscirà a recedere dal contratto che la vincola a Ferit e riuscirà, dopo svariate peripezie, ad aprire il ristorante insieme a Manami. Scopriamo nel dettaglio che cosa accadrà da lunedì a venerdì prossimo nella soap opera Bitter Sweet.

Anticipazioni Bitter Sweet puntate da lunedì 22 a mercoledì 24: Nazli riesce a comprare il ristorante

La puntata di Bitter sweet di lunedì 22 luglio sarà incentrata su Nazli e il tentativo di aprire un ristorante tutto suo.

La ragazza, però, incontrerà diversi problemi dal momento che non avrà i soldi necessari per poterlo comprare. La cuoca, allora, proverà a fare un mutuo ma nessuno sarà disposto a concederglielo dal momento che non ha uno stipendio fisso.

Nella puntata di martedì 23 luglio, invece, vedremo che il padre di Nazli deciderà di fare una sorpresa a sua figlia. L'uomo la raggiungerà e le comunicherà di essere disposto a darle la somma necessaria per rilevare il ristorante.

La ragazza sarà al settimo cielo. Hakan e Ferit, intanto, continueranno a litigare. Il primo farà il possibile per fare fuori dall'azienda il suo rivale, mentre Deniz, intanto, sempre più innamorato di Nazli andrà a conoscere suo padre.

Mercoledì 24 luglio assisteremo ai preparativi per l'apertura del ristorante di Nazli e Manami. Un loro socio, però, cederà le sue quote ad una persona sconosciuta: questo comporterà dei problemi?

Spoiler giovedì 25 e venerdì 26 luglio: Demet denuncia suo marito Hakan

Gli ultimi due episodi della settimana saranno davvero molto sorprendenti all'interno della soap opera turca Bitter Sweet. Nel corso della puntata di giovedì 25 luglio, infatti, vedremo che Demet origlierà una conversazione privata di suo marito e si renderà conto delle sue cattive intenzioni. Proprio per questo motivo, senza pensarci due volte, andrà dalla polizia a sporgere denuncia.

Nazli e Manami saranno alle prese con i preparativi per l'apertura del ristorante.

L'ultimo episodio della settimana, quello di venerdì 26 luglio, sarà incentrato su Hakan. La polizia farà irruzione nel suo ufficio e l'uomo verrà colpito ad un braccio. Nel frattempo, il grande giorno sarà ormai arrivato: Nazli e Manami inaugureranno il loro ristorante.