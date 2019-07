Non è Temptation Island Vip 2 il programma che segnerà il ritorno sul piccolo schermo di Giulia De Lellis: alcuni giorni fa, infatti, sul web ha iniziato a circolare il Gossip sulla presunta partecipazione della romana alla seconda edizione del reality dedicato alle coppie famose. In realtà, da stamattina l'influencer è al lavoro per registrare le puntate di "Giortì", un nuovo format che dovrebbe andare in onda a breve su La 5: la compagna di viaggio della 23enne, è Gemma Galgani.

La De Lellis torna in Tv con Gemma

Sarà Temptation Island Vip la trasmissione alla quale parteciperà Giulia De Lellis? È questa la domanda che si sono posti i curiosi negli ultimi giorni, soprattutto dopo aver sentito la giovane annunciare grandi novità in arrivo nella sua sfera professionale. Chi pensava che la romana potesse concorrere al ruolo di conduttrice del reality Mediaset, però, si sbagliava di grosso: il programma che permetterà alla 23enne di tornare in televisione dopo una lunga assenza, è nuovo e dovrebbe andare in onda su La 5.

La fidanzata di Andrea Iannone, tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, ha informato i fan che il progetto al quale ha iniziato a lavorare questa mattina è "Giortì", uno show inedito che racconterà come vengono organizzati eventi importanti come le nozze, le feste di compleanno o le lauree.

Che l'influencer avrebbe presentato questa nuova trasmissione, l'avevano anticipato alcuni settimanali di gossip un paio di mesi fa: oggi, dopo una breve vacanza con il pilota Aprilia a Ibiza, Giulia ha cominciato a registrare le puntate che il pubblico dovrebbe vedere dopo l'estate in Tv.

La De Lellis, però, non sarà sola alla conduzione: come è possibile vedere nelle Stories che la ragazza ha pubblicato, la sua compagna di viaggio è Gemma Galgani. Le due si sono dette pronte ma emozionante per questo debutto, e l'hanno fatto davanti al mare, dove sono state realizzate le prime riprese con il team di Witty Tv.

Amore e lavoro a gonfie vele per Giulia

Di "Giortì" e del ruolo che avranno Gemma e Giulia, si sa ancora pochissimo perché è un programma nuovo che sarà mandato in onda per la prima volta su La 5; l'unica anticipazione che è circolate tempo fa a riguardo, è quella che il format dovrebbe occuparsi di feste e di come vengono organizzate.

La De Lellis, comunque, sta vivendo un periodo davvero felice: oltre ai progetti di lavoro che la tengono molto impegnata, anche la vita privata le sorride. Dopo il tormentato tira e molla con Andrea Damante, l'influencer ha finalmente trovato amore e stabilità accanto a Iannone, l'ultimo ex fidanzato di Belen Rodriguez.

I due, in coppia dai primi giorni di giugno, hanno subito ufficializzato la relazione: sui social network, infatti, sono già all'ordine del giorno le dediche romantiche che i piccioncini si fanno.