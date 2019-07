Un'altra settimana si è appena conclusa all'interno della soap opera turca Bitter Sweet. Se quest'ultima è stata parecchio movimentata e ricca di colpi di scena, nulla in confronto alla prossima. Nel corso delle puntate che andranno in onda lunedì 15 e martedì 16 luglio, infatti, assisteremo a due eventi molto importanti. Il primo riguarderà Demet. La donna ha scoperto di essere incinta ma è fermamente decisa ad abortire.

Proprio per questo motivo, si recherà in una clinica privata nel tentativo di attuare la sua decisione. Nazli, invece, si renderà protagonista di una nuova ed importantissima scelta professionale. La cuoca, infatti, sarà estremamente convinta di lasciare il suo lavoro da Ferit. Le cose, però, non andranno esattamente nel migliore dei modi. Scopriamo nel dettaglio che cosa accadrà lunedì e martedì prossimo.

Bitter Sweet anticipazioni puntata lunedì 15 luglio: Demet va ad abortire e viene minacciata

Nel corso della puntata di Bitter Sweet in onda lunedì 15 luglio assisteremo ad una lite furiosa tra Asuman e Demet. Quest'ultima, dopo aver scoperto di essere incinta, ha deciso di abortire. La donna sarà in preda al panico e deciderà di non coinvolgere minimamente Hakan in questa decisione. Proprio per questo motivo, nella puntata di lunedì, vedremo che andrà in clinica per sottoporsi a questo delicato intervento.

Sul suo cammino, però, si intrometterà Asuman. La ragazza, infatti, deciderà di minacciare Demet rivelandole la sua intenzione di svelare tutto ad Hakan nel caso in cui lei dovesse decidere di spifferare la storia delle foto. A quel punto, allora, le due donne incominceranno a minacciarsi ed accusarsi a vicenda e la situazione sfuggirà loro di mano. Gli animi si accenderanno in maniera del tutto particolare.

Episodio martedì 16 luglio: Nazli vuole lasciare il lavoro da Ferit

Per quanto riguarda l'episodio di Bitter Sweet di martedì 16 luglio, invece, vedremo che l'attenzione si sposterà sulla decisione inaspettata di Nazli. Dopo quello che è successo con Ferit, la cuoca ha deciso di non voler più lavorare per lui. La ragazza, allora, manifesterà la volontà di rassegnare le dimissioni. La cosa, però, non si risolverà in così poco tempo, dal momento che ci sono delle clausole importanti nel contratto che finiranno per impedirle di lasciare in modo così affrettato la sua attività.

Intanto Hakan continuerà a fare del tutto per provocare Ferit. Quest'ultimo, però, non si mostrerà molto interessato alla cosa. L'uomo, infatti, sarà molto impegnato con alcune indagini per quanto riguarda l'oscuro passato della sorella di Nazli, Asuman. Dopo numerose ricerche, infatti, il potente imprenditore verrà a conoscenza di cose assolutamente inaspettate.