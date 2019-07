Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet, la Serie TV ambientata in Turchia in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Nelle nuove puntate in onda nelle prossime settimane in Italia Ferit Aslan e Nazli Piran decideranno di svolgere un finto matrimonio per strappare a Demet e Hakan Onder l'affidamento di Bulut.

Bitter Sweet: Deniz scopre che Nazli e Ferit convoleranno a nozze

Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle nuove puntate in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 annunciano le nozze di Nazli e Ferit.

Tutto avrà inizio quando Deniz scoprirà che la Piran ha intenzione di sposare l'affarista. Il fratello di Demet, a questo punto, si recherà al ristorante Sakira dove augurerà alla cuoca di essere felice accanto all'Aslan. Poi il musicista tornerà nella sua abitazione dove spaccherà tutti gli oggetti. Nel frattempo la sorella di Asuman comincerà ad avere dei dubbi sulle prossime nozze al punto di rivelarlo allo zio di Bulut. La donna, infatti, gli racconterà che suo padre non vuole che si sposi così velocemente.

Ma ecco che l'Aslan si metterà in contatto con il futuro suocero tanto da convincerlo a concedergli la mano della figlia al fine di ottenere l'affido di Bulut.

Demet tenta di uccidere la Piran

Nel frattempo Demet deciderà di sabotare le finte nozze tanto da rinchiudere la sua rivale in una cella frigorifera di una pescheria. Dall'altro canto l'affarista attenderà invano l'arrivo della Piran. Di conseguenza Fatos sospetterà che la sua amica Nazli abbia avuto paura di sposarsi.

La cuoca sarà ritrovata quasi congelata da Deniz che la porterà a casa sua per rifocillarsi. In questo frangente Demet rivelerà all'Aslan che la cuoca si trova in dolce compagnia del musicista. Una notizia che non sarà presa affatto bene dallo zio di Bulut che deciderà di sposare ugualmente la giovane dopo una scenata di gelosia.

L'Aslan e la cuoca si sposano

Stando alle trame di Bitter Sweet, che i telespettatori di Canale 5 vedranno nelle prossime settimane, si evince che il sindaco dichiarerà Ferit e Nazli marito e moglie.

Una gioia che avrà vita breve in quanto i due giovani trascorreranno la prima notte in camere separate dopo essersi scontrati violentemente. La mattina dopo l'Aslan apprenderà che la cuoca ha una febbre molto alta tanto da consigliarle una doccia fredda per abbassare la temperatura. Qui la coppia farà finalmente l'amore dopo aver cancellato le tensioni del giorno prima.

L'affarista scopre dell'incidente di Nazli

Più tardi il proprietario della pescheria suonerà alla porta della villa, per chiedere scusa dell'incidente accorso alla cuoca.

Qui l'amico di Engin scoprirà che la cuoca si era salvata da morte certa grazie all'aiuto di Deniz. Sentite queste parole l'affarista chiederà scusa alla neo-moglie mentre Demet confesserà al marito di essere stata lei a tentare di uccidere la sua rivale in amore.