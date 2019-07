Le anticipazioni degli episodi della soap opera spagnola intitolata Il segreto che partono da lunedì 15 fino a venerdì 19 luglio sottolineano che Alvaro verrà pestato e sarà costretto a rifugiarsi nell’ospedale da campo, soccorso da Elsa. Antolina passerà una notte d’amore con Isaac, sperando di farlo finalmente innamorare di lei. Il falegname invece si risveglierà e non potrà fare a meno di pensare a Elsa. Il Moler, dopo essere stato rilasciato presso il negozio di Fe, susciterà nuovi dubbi nell'animo di Saul e Julieta (Claudia Galan).

I due innamorati saranno preoccupati che il loro matrimonio non possa andare a buon fine. Meliton infine, penserà che la bevanda di Hipolito (Seu Nieto) e Onesimo possa ottenere dei risultati importanti.

Le voci messe in giro da Dolores complicano la posizione di Elsa

Dolores farà spargere per tutto il paese la voce che Elsa e Alvaro hanno passato la notte insieme senza conoscerne il reale motivo. Antolina verrà informata dalla madre di Hipolito e coglierà l'occasione per riportare la notizia al marito Isaac, che rimarrà stupito da questa inaspettata novità.

Il falegname però, non crederà alla possibilità che la Laguna possa avvicinare degli uomini per scopi economici. Fernando invece penserà che un espediente per far colpo su Maria consista nel creare un rapporto speciale con i figli Beltran ed Esperanza.

Fernando attratto da Maria

Il Mesia deciderà di organizzare la proiezione del film di Peter Pan nella villa della signora Montenegro. Francisca si dimostrerà critica rispetto alla possibilità di un riavvicinamento nel rapporto tra Fernando e la moglie di Gonzalo.

La matrona dovrà però fare un passo indietro su consiglio di Raimundo (Ramon Ibarra), che la inviterà a non intromettersi nella faccenda. Julieta intanto, troverà il tempo per provare il nuovo abito da sposa e Saul penserà che sia giusto invitare il padre di Emilia (Sandra Cervera) al matrimonio.

Un momento di felicità per i due sposi

Alvaro racconterà a Elsa di aver subito l'aggressione da un gruppo di strozzini dopo aver contratto un debito per salvare dei bambini portoghesi.

Successivamente Isaac, dopo aver ascoltato il racconto di Antolina, deciderà di giungere allo scontro con Alvaro al quale intimerà di stare alla larga da lei. Carmelo e Severo aiuteranno Julieta e Saul a sposarsi in sicurezza, mettendo a disposizione delle guardie civili fuori dalla chiesa. I due innamorati avranno così la possibilità di procedere con lo scambio dei voti nuziali e diventare finalmente marito e moglie. Infine Fernando dovrà fare i conti con la gelosia dopo l'arrivo di un vecchio amico di Maria, Roberto.