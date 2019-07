Gli spoiler degli appuntamenti della soap opera Una vita ambientata nel quartiere di Acacias che partono da lunedì 22 fino a domenica 28 luglio, sottolineano che Ursula sarà in pericolo a causa della furia di Riera. Silvia, dal canto suo, s’impegnerà per proporre un viaggio ad Arturo in Italia con l'intento di concludere l'accordo con l'armatore, ma il colonnello non ne vorrà sapere. Il Valverde informerà la compagna di non essere intenzionato a lasciare il quartiere di Acacias e non spiegherà i motivi di questa scelta. La donna si vedrà costretta a partire con Esteban e Agustina rimarrà al fianco di Arturo.

Flora decide di accettare la richiesta di Inigo

Flora si renderà conto che il generale ha raccontato delle bugie sulle proprie condizioni di salute. Jacinto, dal canto suo, darà delle erbe a Lolita e Servando ipotizzando che possano curare gli incubi. Inigo sarà pronto per chiedere a Flora di organizzare un'uscita con Pena, in modo da indagare sul suo conto. La ragazza deciderà di accettare questa richiesta e comincerà a creare illusioni nell'animo di Pena, che crederà nell'interesse mostrato da Flora. Inigo troverà altri elementi su Pena e, una volta recatosi nella soffitta, si accorgerà che l'uomo non ha problemi di amnesia.

Le intenzioni della giovane Dicenta che vuole farla pagare alla madre

Blanca prenderà una decisione inaspettata, pensando che sia giusto fare ritorno a casa della madre; tuttavia, non sarà in grado di sopportare convivenza con Ursula. La giovane Dicenta finirà per perdere la pazienza nei confronti della dark lady e si troverà sul punto di colpirla. La donna fingerà quindi di attentare alla sua vita, mostrando l'intenzione di essere ricoverata in una clinica. Inigo successivamente, dirà alla sorella quanto scoperto sul conto di Pena, che non soffre di alcuna malattia.

Samuel risolve la situazione andando in soccorso della dark lady

Ursula si troverà alle prese con l'arrivo di una lettera misteriosa riguardante il suo passato, che la sconvolgerà. La dark lady avrà intenzione di ritirare la denuncia ai danni di Paquito. Blanca esprimerà la volontà di recarsi al cimitero con la madre e chiederà questa possibilità a Samuel ma la ragazza avrà in mente un piano per far perdere i sensi alla Dicenta. Samuel vivrà momenti di preoccupazione dopo che le due donne non faranno ritorno a casa e avviserà Diego.

Il più giovane degli Alday riuscirà a salvare Ursula, che ha lottato tra la vita e la morte dopo essere stata minacciata da Blanca, completamente fuori controllo. Infine Agustina non saprà se sia il caso di diffondere la notizia sulla imminente cecità di Arturo Valverde.