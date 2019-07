Le avventure dello sceneggiato di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” continuano a riservare sorprese. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti che i telespettatori italiani potranno vedere tra qualche settimana, sicuramente ad agosto 2019, dicono che il tradimento di Asuman verrà finalmente a galla ma ormai sarà troppo tardi. Dopo Ayla e Deniz che apprenderanno la verità tramite Demet e Hakan, anche Ferit Aslan scoprirà di aver perso la causa dell’affidamento del nipote Bulut per colpa della sorella di Nazli.

Il ricco imprenditore andrà su tutte le furie con la cuoca quando avrà la conferma che ha mantenuto il segreto della sorella. Ferit arriverà addirittura a vendicarsi, decidendo di vendere il ristorante che aveva iniziato a gestire insieme alla coinquilina di Fatos. Per fortuna l’Aslan tornerà su suoi passi non appena rischierà di perdere per sempre Nazli, precisamente quando la giovane sarà intenta a rifarsi una nuova vita altrove con la sorella.

A far riconciliare i due protagonisti della soap in modo definitivo però sarà il piccolo Bulut, dato che si inventerà una scusa per fargli trascorrere del tempo insieme.

Nazli si allontana da Ferit, Deniz si rende conto che la cuoca ama il suo amico

Nelle puntate che il pubblico italiano ha già avuto modo di vedere su Canale 5, Nazli dopo aver scoperto che sua sorella Asuman è colei che ha fotografato il documento del defunto Demir, non ha avuto il coraggio per dire la verità a Ferit.

Successivamente la giovane Piran ha impedito a Demet di smascherarla, dato che sua sorella su suo avviso ha fatto subito sparire la lettera contenente la chiavetta usb compromettente. A vincere per la seconda volta la nuova sentenza riguardante l’affidamento di Bulut sono stati gli Onder, facendo passare Ferit per un donnaiolo. A quel punto Nazli profondamente dispiaciuta per il bambino, si è recata alla villa del suo datore di lavoro con l’intento di rivelargli che ad aiutare Demet e Hakan a diventare i tutori legali di suo nipote è stata sua sorella.

La coinquilina di Fatos proprio quando era quasi riuscita ad essere sincera con l’Aslan, è stata sorpresa dal ricco imprenditore che l'ha baciata appassionatamente. Il giorno successivo Ferit e Nazli hanno fatto i conti con la scomparsa di Bulut, ma per fortuna sono riusciti a ritrovarlo nella casa dei suoi defunti genitori. La cuoca ha iniziato ad essere sfuggente nei confronti dell’architetto, trovando qualsiasi scusa per non parlare con lui di ciò che è accaduto tra di loro la notte scorsa.

Le anticipazioni degli episodi in programmazione in Italia tra qualche settimana, svelano che Ferit rimarrà profondamente deluso dalla Piran a causa di Demet e Deniz. Quest’ultimo quando si renderà conto che la cuoca di cui si è innamorato ha veramente una forte complicità con il suo amico, metterà in pratica un diabolico piano della sorella.

L’Aslan apprende il tradimento di Asuman, la Piran si riavvicina al suo ex datore di lavoro

La moglie di Hakan dopo aver confermato al fratello che Asuman le ha fatto avere la copia del documento che le ha consentito di ottenere la custodia di Bulut, gli dirà di poter sfruttare questo segreto per far allontanare la Piran da Ferit.

Il musicista dopo un’iniziale titubanza, deciderà di far avere al ricco manager la penna usb per fargli scoprire che a farlo allontanare dal nipote è stata Asuman. L’Aslan apprenderà la sconvolgente verità proprio dopo essere diventato socio in affari di Nazli. Ferit accecato dalla rabbia prenderà una drastica decisione pur sapendo di rovinare il sogno della cuoca, dato che metterà in vendita il loro ristorante. La coinquilina di Fatos quando apprenderà di non avere nessuna possibilità per far cambiare idea al suo ex datore di lavoro, deciderà di andare a vivere ad Antiochia con la sorella Asuman. La chef mentre si troverà sull’autobus in procinto di partire, riceverà una chiamata telefonica dalla sua amica Manami che le farà sapere che Ferit ha fatto un passo indietro. Quest’ultimo e la cuoca continueranno a non avere un buon rapporto, visto che il ricco imprenditore farà presente a Nazli di averlo ferito. Successivamente ci sarà una svolta, dato che l’Aslan e Nazli si riavvicineranno grazie all’aiuto di Bulut. Il bambino approfitterà di una gita al parco acquatico che avrebbe dovuto fare con i suoi compagni di scuola, per invitare sia Ferit e la Piran, con la scusa di aver bisogno di un accompagnatore.