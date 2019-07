Nuovo spazio dedicato alla popolare soap opera iberica Una Vita. Dagli spoiler degli episodi che i telespettatori spagnoli potranno vedere la settimana prossima, si evince che Rosina Rubio non avrà nessuna intenzione di perdonare il tradimento di Liberto Seler. La madre di Leonor deciderà di lasciare Acacias 38, facendo sprofondare il marito nella disperazione totale. Lolita e Antonito grazie a Ramon torneranno a gestire la loro latteria, finita nelle mani del malvagio truffatore Alfredo Bryce.

Rosina decide di lasciare Acacias 38, Genoveva vuole uccidere il marito

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse in Spagna da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019 svelano che Alfredo si scaglierà contro Marcia e chiederà delle spiegazioni ad Ursula. Il Bryce pretenderà di sapere dall’ex istruttrice come mai non conosceva la strategia che Felipe avrebbe usato per far scagionare il Seler.

Nel frattempo, Ramon riuscirà a recuperare il negozio del figlio grazie ai soldi che riceverà in anticipo dalla compagnia di assicurazioni, nonostante l’opposizione del marito di Genoveva. Rosina dopo essersi rifiutata di lasciare Acacias 38 con il suo vecchio amico Ignacio comunicherà una decisione importante al marito. La madre Leonor farà sapere al nipote di Susana che andrà via dal paese da sola, con la speranza che lui metterà la testa in ordine.

Successivamente Ledesma farà sapere al Dominguez che Emilio convolerà a nozze con sua figlia Angelines. Cinta non appena verrà a conoscenza della novità si arrabbierà e chiederà delle spiegazioni al suo amato: purtroppo la discussione terminerà in un brutto modo, visto che la giovane schiaffeggerà Emilio. Alfredo minaccerà seriamente Marcia per essersi avvicinata a Felipe. Quest’ultimo apprenderà che Genoveva ha intenzione di uccidere il marito.

Lolita e Antonito recuperano la loro latteria, Ursula ingannata da Marcia

Intanto Liberto farà il possibile per impedire alla moglie di abbandonare il paese. Lolita esulterà di felicità quando verrà a sapere dal marito Antonito che hanno recuperato la loro attività. Ramon proporrà a Carmen di tornare ad occuparsi dei preparativi del loro matrimonio. Il Seler escogiterà un piano per poter tornare con Rosina, ma per riuscire nel suo intento chiederà aiuto a Felicia e agli altri abitanti.

Cinta confesserà ad Antonito di essere molto innamorata di Emilio. Genoveva ribadirà all’Alvarez Hermoso di volersi sbarazzare del marito Alfredo. Intanto quest’ultimo chiederà a Marcia di scoprire quali siano i piani dell’avvocato e di sua moglie. Ursula approfitterà dell’assenza del vedovo di Celia per introdursi nell’abitazione dell’uomo senza essere vista. La Dicenta tenterà di farsi dire da Marcia cosa stanno tramando il suo signore e Genoveva. Quest’ultima e Felipe saranno alla ricerca di Eladio, per farlo testimoniare contro il Bryce. Dopo aver appreso che Ledesma ha ricattato Emilio per farlo sposare con sua figlia Angeline, Cinta proporrà al suo amato di scappare dal quartiere iberico con lei. Liberto chiederà alla moglie di non andarsene. Infine, Felipe e Genoveva non riusciranno a convincere Eladio a rilasciare una dichiarazione a sfavore di Alfredo, mentre Ursula non saprà che le informazioni che le ha dato Marcia sono false.