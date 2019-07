L’appassionante soap opera di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore continua a mantenere viva la curiosità dei telespettatori. Gli spoiler relativi agli episodi in programmazione la terza settimana del mese di luglio 2019 dicono che Demet, dopo aver perso per sua volontà il figlio che aspettava dal marito (Hakan), crederà di avere tutte le carte in tavola per riconquistare l'ex fidanzato Ferit Aslan.

Dopo aver visto il ricco imprenditore litigare con Nazli Piran, la sorella di Deniz inizierà a mettere in pratica il suo obiettivo visto che cercherà di convincere l’uomo a fidarsi di lei.

Asuman ricatta la moglie di Hakan, la Piran decide di non lavorare più per l’Aslan

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 15 al 19 luglio 2019 alle 14:45, Demet riuscirà a portare al termine il suo terribile intento visto che senza essere smascherata dal marito Hakan interromperà la sua sgradita gravidanza.

Dopo aver abortito la diabolica donna riceverà la visita inaspettata di Asuman nella clinica privata. Quest’ultima ricatterà la sorella di Deniz dicendole di essere disposta a mettere al corrente il marito del gesto che ha fatto se qualcuno dovesse venire a conoscenza che è stata lei ad aiutarla ad ottenere la custodia di Bulut. Nel frattempo Nazli, pur essendosi resa conto di amare l’Aslan, deciderà di allontanarsi in modo definitivo dall’uomo smettendo di lavorare per lui.

La Piran si vedrà costretta a fare un passo indietro quando Tarik le farà vedere una clausola presente nel contratto che ha firmato. In buona sostanza la Piran dovrà pagare una penale di 100 mila lire turche se darà le dimissioni prima della scadenza.

Nazli realizza il suo sogno, Demet pronta a riconquistare Ferit

A questo punto Nazli tornerà al servizio di Ferit facendo fatica a nascondere la sua insofferenza.

Alla fine l'Aslan, dopo aver avuto una pesante discussione con Deniz che lo accuserà di avere il controllo nella vita di tutti, deciderà di lasciare libera la sorella di Asuman. In seguito l’aspirante chef realizzerà finalmente il suo sogno visto che inizierà a gestire un ristorante ad Istanbul insieme alla sua insegnante di giapponese (Manami). Nel contempo Ferit resterà deluso del suo comportamento.

Quest’ultimo continuerà a fare i conti con le provocazioni di Hakan che non esisterà a presentarsi ad una nuova riunione pur sapendo che la sua presenza non è ben accetta. Nel contempo nella relazione tra Engin e Fatos ci sarà finalmente una svolta dato che torneranno ad essere una coppia e, questa volta, daranno l'impressione di voler fare sul serio. Dopo aver avuto una violenta lite alla Pusula Holding, Asuman e Demet si rivolgeranno delle terribili minacce.

Per finire quest’ultima si avvicinerà all’Aslan con l’intento di riuscire a riconquistarlo senza sospettare che in realtà è innamorato di Nazli.