Per la nuova stagione di Uomini e donne, negli ultimi tempi, il profilo Instagram Veryinutilpeople.it ha lanciato dei rumors in merito a un nuovo tronista molto affascinante. Il suo nome è Alessandro Zarino, tentatore a Temptation Island. La coppia partecipante di quest'ultimo programma, composta da Jessica e Andrea, ha avuto una crisi di coppia a causa del suddetto tentatore; ma ora Alessandro potrebbe passare dal docu-reality al dating show di Maria De Filippi.

Alessandro Zarino, nuovo tronista di Uomini e Donne

Temptation Island è un reality che, sotto certi aspetti, verifica le capacità 'tentatrici' dei suoi partecipanti. Alessandro Zarino ha mostrato doti di grande riguardo e Jessica, a causa di tutto ciò, ha avuto una crisi di coppia con il suo compagno Andrea. Ora pare che la redazione di Uomini e Donne l'abbia invitato a sedersi sul trono rosso, farà strage di cuori femminili?

All'interno di Temptation Island, la consulente assicurativa è stata colpita immediatamente da Alessandro, tra i due è nata subito una forte intesa. Il profilo Instagram del nuovo tronista che, secondo voci di corridoio, occuperebbe un trono negli studi Mediaset di Uomini e Donne, è ora molto famoso.

Alessandro Zarino piace ai telespettatori

Nessuna conferma, né alcuna smentita è giunta per il probabile ruolo destinato ad Alessandro.

Quest'ultimo ha 28 anni ed è un veterano, nonostante la giovane età, delle sfilate. Lavora come un istruttore di fitness e il suo fisico palestrato lo dimostra.

Napoletano di origine, ama viaggiare e ha trascorso a Milano parte della sua vita lavorando come modello per Dolce&Gabbana e Louis Vuitton. Come anche Jessica è a conoscenza, oggi risiede in Australia, qui collabora con un'agenzia del luogo.

Non solo a Jessica è piaciuto Alessandro, al punto di pensare a un incontro insieme lontano dalle luci dei riflettori, ma anche ai telespettatori. In ogni caso Zarino non si è lasciato coinvolgere nell'audace storyline e non si conosce ancora come procederà la storia che vede Andrea come mancato sposo.

Uomini e Donne: rumors sui probabili nuovi tronisti

In pole position, oltre a Alessandro Zarino, c'è anche Giulio Raselli, altro tentatore ed ex corteggiatore di Giulia Cavaglià; forse solo a settembre si conosceranno con certezza i nomi dei reali tronisti.

Il fatto che non ci sia un seguito tra Alessandro e Jessica, potrebbe essere una conferma della nuova possibilità lavorativa per Zarino.

Temptation Island è un ottimo trampolino di lancio per i possibili reclutati da Maria De Filippi e dai produttori di Uomini e Donne. Il dating show potrebbe riservare delle sorprese, come il ritorno di Giorgio Manetti nel Trono Over.

Non mancheranno le novità a Uomini e Donne, forse altri tentatori di Temptation Island faranno compagnia ad Alessandro; settembre è vicino, presto tutto diventerà di dominio pubblico e i misteriosi tronisti saranno svelati.