Il fenomeno Bitter Sweet, la Serie TV turca con protagonista Ozge Gurel sta letteralmente impazzendo in Italia. Nelle nuove puntate, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Ferit Aslan si scaglierà come una furia contro Hakan Onder dopo aver scoperto che ha provocato l'incidente ai genitori di Bulut e ha picchiato Demet.

Bitter Sweet: Hakan scopre che la moglie ha abortito

Dalle anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si evince che Hakan scoprirà che Demet ha abortito dopo aver ricevuto una lettera, contenente l'ecografia del feto da parte di Asuman.

Ma la perfida bionda non riuscirà a dare una spiegane convincente all'Onder. Deniz, invece, avviserà Ferit di stare alla larga da Nazli, dopo una scenata al garage. A tal proposito, il meccanico confesserà all'Aslan che i freni della macchina della sorella erano stati manomessi. Una dichiarazione che sconvolgerà il musicista e l'affarista. I due ragazzi, a questo punto, capiranno che l'artefice dell'incidente di Demir e Zeynep è stato Hakan, che ormai sull'orlo della follia dopo la scoperta dell'interruzione di gravidanza spaccherà ogni oggetto che li capita a tiro.

In questo frangente, Bulut impaurito chiederà a Nazli di precipitarsi a prenderlo mentre Ferit assolverà un detective per incastrare una volta per tutte l'Onder.

Ferit salva Demet dalla furia dell'Onder

Stando alle trame di Bitter Sweet, in onda presumibilmente ad agosto in Italia, si apprende che Deniz e l'Aslan si recheranno alla villa, dove troveranno Hakan intento ad usare violenza domestica su Demet. L'affarista, a questo punto, prenderà a pugni l'Onder, cercando di costringerlo a raccontagli la verità sulla morte di sua sorella e cognato.

Intanto Nazli si recherà subito in camera di Bulut in preda al terrore. Per tale ragione, Nazli, l'affarista e il musicista decideranno di portare via il bambino. Una volta giunta a casa, l'Aslan si scioglierà in un pianto liberatorio davanti a suo nipote, addormentato e finalmente tranquillo.

Anticipazioni Bitter Sweet: Hakan sabota il lavoro di Nazli

Deniz, nel frattempo, crederà che Bulut abbia vissuto nella casa dell'assassino di Demir e Zeynep.

A tal proposito, il marito di Demet farà uccidere i due uomini che avevano sabotato l'autoritaria della sorella e cognato di Ferit. Ma i piani del diabolico Onder, non termineranno qui. Un complice, infatti, aggiungerà una sostanza tossica alle pietanze preparate da Nazli al ristorante. Qui i clienti rifiuteranno di mangiare i cibi, in quanto disgustosi. Per tale ragione, la cuoca perderà la faccia mentre l'Aslan sarà costretto a riconsegnare il nipote a Demet e Hakan, che nel frattempo chiederanno di avere un incontro con Deniz.

La perfida coppia, infatti, pretenderà di avere tutte le quote del musicista in cambio della custodia di Bulut. L'uomo accetterà il ricatto degli Onder? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni.