Lo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” ha già conquistato i telespettatori italiani. Purtroppo le avventure di Nazli Piran e Ferit Aslan continueranno ad essere travagliate. Nelle puntate in programmazione su Canale 5 il mese prossimo, Asuman ancora una volta interferirà nella vita della sorella. La giovane apprenderà dal padre Kamal che l’imminente matrimonio tra il ricco imprenditore e l’ambiziosa cuoca è tutta una finzione. In effetti Ferit e la coinquilina di Fatos decideranno di sposarsi di comune d’accordo per poter fare da genitori al piccolo Bulut.

La Piran e l’Aslan gestiscono un ristorante, Demet sempre più gelosa

Le anticipazioni relative ai prossimi episodi italiani, che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset ad agosto 2019, dicono che Nazli frenerà sul nascere una probabile storia d’amore tra lei e Ferit, smettendo di lavorare per lui. La cuoca prenderà questa drastica decisione, pur essendosi resa conto di amare il ricco imprenditore per avergli tenuto nascosto il tradimento della sorella Asuman.

L’Aslan dopo aver costretto l’aspirante chef a rimanere al suo servizio per non fargli pagare una penale presente nel loro contratto, rinuncerà alla donna. Lo zio Bulut a seguito del ricatto di Deniz, si adeguerà alla volontà della coinquilina di Fatos, lasciandola libera di seguire i suoi sogni. A quel punto Nazli inizierà a gestire un ristorante insieme alla sua insegnante, deludendo Ferit. Quest’ultimo, quando apprenderà che la sua ex cuoca gli ha nascosto di aver aperto una sua attività, ci rimarrà malissimo.

In seguito l’Aslan, anche se la Piran continuerà ad evitarlo, farà di tutto per tornare a stare a stretto contatto con lei. L’architetto sorprenderà Nazli perché acquisterà le quote del proprietario del locale della giovane riuscendo a diventare suo socio a tutti gli effetti. Il gesto dell’Aslan non sarà affatto vendicativo, visto che il suo intento sarà quello di riavvicinarsi alla chef, ma soprattutto vorrà far conoscere il suo ristorante in tutto il mondo.

Demet sempre più gelosa di vedere il suo ex fidanzato raggiungere tanto successo al fianco di Nazli, li metterà in cattiva luce entrambi facendo pubblicare un articolo sui giornali.

Asuman rischia di cambiare la sorte di Bulut, Deniz testimonia a favore di Nazli e Ferit

Purtroppo Hakan, dopo non aver fatto fatica a capire che a screditare l’Aslan e la cuoca è stata sua moglie, la minaccerà di morte. La situazione prenderà una brutta piega per la coinquilina di Fatos, visto che si scontrerà con il padre Kamal.

Quest’ultimo rimprovererà la figlia quando apprenderà tramite la stampa che è andata a vivere con Ferit senza averlo sposato. Fortunatamente a calmare le acque ci penserà l’Aslan, dato che tranquillizzerà l’anziano genitore di Nazli facendogli sapere che ciò che è stato scritto su lui e la cuoca è una farsa. In seguito il ricco imprenditore sempre più deciso a ricongiungersi con il nipote Bulut, architetterà un piano che coinvolgerà la coinquilina di Fatos.

L’Aslan progetterà di convolare a nozze con la cuoca per avere tutte le carte in regola che possano consentirgli di ottenere l’affido del bambino. Purtroppo Asuman rischierà di cambiare la sorte del minore per l’ennesima volta, visto che verrà a conoscenza tramite il padre che sua sorella e l’Aslan non formano una vera coppia. Quest’ultimo e la Piran durante la sentenza finale riguardante il destino di Bulut, verranno accusati di essersi sposati senza amarsi. Per fortuna il giudice prima di prendere la decisione ufficiale, accetterà di ascoltare la versione di Deniz. Demet e Hakan non appena vedranno arrivare il musicista al tribunale gli chiederanno di intercedere in loro favore, per non fargli perdere la custodia di Bulut. L’ex fidanzato di Ayla dopo aver appreso da Nazli che ha accettato di sposare Ferit soltanto per il bene di suo nipote, volterà le spalle agli Onder. Deniz affermerà che la Piran e l’Aslan sarebbero dei genitori migliori, consentendo alla coppia di ottenere la custodia del piccolo.