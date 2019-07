Nella soap opera iberica Una vita i colpi di scena sono sempre numerosi. Negli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana finalmente ci sarà una lieta notizia per i Palacios visto che Lolita Casado verrà a conoscenza di essere in stato interessante. Liberto Seler, dopo aver rischiato di essere condannato con l’accusa di violenza, sarà dichiarato innocente grazie alle testimonianze della moglie Rosina Rubio e di Genoveva.

Marcia soffre per Felipe, l’arrivo di Ledesma

Le anticipazioni delle puntate in onda in Spagna da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019 segnalano che Rosina, dopo aver trascorso un piacevole pomeriggio in compagnia di Ignacio, apprenderà che Liberto andrà a processo. Nel frattempo un ladro ruberà al ristorante e proverà a pugnalare Cesareo ma l'intervento di Camino eviterà il peggio. In seguito Felicia e Bellita, per l'ennesima volta, riusciranno a non far incontrare i loro figli.

Dall'altra parte Cina darà un bacio passionale ad Emilio in mezzo alla strada facendo sapere a tutti gli abitanti della loro relazione. Intanto Genoveva modificherà la sua dichiarazione durante il processo, ma Ursula affermerà di aver visto Liberto forzare la signora Bryce rovinando il piano di Felipe. Successivamente Felicia, dopo aver sorpreso Ignacio e Rosina passeggiare insieme, metterà al corrente Susana. Alla fine Cinta e Felicia faranno pace mentre Emilio riceverà un telegramma da Ledesma.

Dopo aver appreso che Alfredo era a conoscenza del suo piano con Genoveva, l’Alvarez Hermoso temerà che possa sospettare che lui abbia una relazione segreta con sua moglie. La domestica (Marcia), oltre a soffrire per aver visto il suo padrone in compagnia di Genoveva, verrà a sapere che Ursula ha mentito nel processo per far condannare il Seler. Intanto Rosina si rifiuterà di testimoniare a favore del marito mentre Marcia continuerà a fornire informazioni ad Alfredo riguardanti la difesa di Liberto. Ledesma, il mittente della lettera che ha ricevuto Emilio, arriverà nel quartiere iberico.

Lolita annuncia la sua gravidanza, Liberto è innocente

Dopo aver discusso con Genoveva, Lolita sarà abbastanza tesa, non solo per problemi legati agli affari, e confesserà a Fabiana di essere incinta. Nel contempo Felicia, in preda alla rabbia, ordinerà ad Emilio di lasciare Cinta. Dopo aver scoperto il business assicurativo che Ramon ha proposto alla gente di Acacias 38, Genoveva cercherà di ottenere denaro da Alfredo per aiutare i vicini. Intanto Cinta sarà confusa dall’atteggiamento distante di Emilio dato che di fronte a Ledesma mentirà sul loro rapporto.

Nel frattempo Felipe si preoccuperà per Marcia che si troverà in soffitta ancora malata. La chimica tra la domestica e l’avvocato sarà sempre più evidente. Genoveva offrirà a Felipe una grossa somma di denaro da investire nell’assicurazione di La Tizona. In seguito Ramon annuncerà ai vicini che è possibile procedere con l’investimento. Nel frattempo Antonito e Cinta rimarranno sorpresi dal comportamento che Emilio avrà nei confronti di Ledesma. Ramon riceverà un anticipo dalla compagnia di assicurazione per recuperare il negozio del figlio mentre Lolita comunicherà ai suoi familiari di aspettare un figlio.

Ledesma sorprenderà Emilio e Cinta insieme mentre Rosina prenderà la difesa di Liberto. Per finire la testimonianza di Genoveva non lascerà alcun dubbio sull’innocenza del nipote di Susana.