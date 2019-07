Nuovi colpi di scena sorprenderanno i telespettatori della soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, già a partire dalla prossima settimana. Le anticipazioni degli episodi che molto probabilmente andranno in onda su Canale 5 verso la fine di luglio 2019, dicono che Deniz già in conflitto con Ferit Aslan per aver fatto ottenere a sua sorella Demet il ruolo di relazioni pubbliche alla pusula holding, metterà in atto un piano strategico.

Il musicista deciso a far allontanare il suo amico da Nazli Piran, farà apprendere al ricco imprenditore che a far avere agli Onder la copia del documento del defunto Demir in possesso soltanto da lui è stata Asuman. A quel punto l’ex fidanzato di Ayla chiederà all’architetto di non dire alla cuoca di aver scoperto il tradimento di sua sorella grazie a lui.

Ferit scopre il tradimento di Asuman, Hakan apprende l’aborto della moglie

Nelle prossime puntate italiane, che dovrebbero essere trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset l’ultima settimana di luglio 2019, Asuman verrà smascherata, ma a tradirla non sarà Demet, ma Deniz.

Quest’ultimo non appena verrà a conoscenza tramite la sua ex fidanzata Ayla che è stata la sorella di Nazli a far avere a Demet e a suo cognato il documento redatto dal defunto Demir, penserà di mettere al corrente Ferit. Il musicista deciderà di far scoprire la verità al suo amico su quanto appreso dalla cantante, quando si accorgerà che la cuoca ha occhi soltanto per l’Aslan, con l’intento di non far nascere una storia d’amore tra i due.

Deniz farà quindi avere al ricco imprenditore la chiavetta usb per dimostrargli che gli Onder hanno ottenuto l’affidamento del nipote grazie ad Asuman, ma agirà in modo anonimo. Quest’ultima convinta che a svelare il suo tradimento sia stata Demet, si vendicherà facendo apprendere ad Hakan che sua moglie ha abortito in una clinica privata senza il suo consenso. Intanto Ferit avrà un confronto con Nazli, e le mostrerà la sua profonda delusione per aver coperto la malefatta della sorella.

Demet scatena la furia del marito, Deniz chiede all’Aslan di mantenere un segreto

Il malvagio imprenditore quando metterà le mani sul referto medico riguardante l’interruzione di gravidanza della moglie Demet, tenterà di farle del male fisicamente senza riuscirci a causa dell’intervento provvidenziale di Deniz e Ferit. Quest’ultimo dopo aver accusato il suo rivale di essere il colpevole della morte di Demir e Zeynep, preleverà il nipote Bulut e lo porterà alla sua villa insieme a Nazli, giunta nell’abitazione degli Onder su richiesta del bambino.

L’Aslan quando tornerà nel suo appartamento con il nipote, apprenderà che è stato Deniz a fargli avere la fatidica penna usb. Quest’ultimo, accecato dalla gelosia, riconfermerà al suo amico l’alleanza tra Asuman e gli Onder e lo inviterà a non dire alla cuoca che a fargli apprendere la spiazzante verità è stato lui. Il cognato di Hakan ovviamente agirà in tale maniera, perché sempre più deciso a conquistare Nazli, non vorrà mettere a rischio il rapporto che hanno instaurato.