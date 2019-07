A meno di 48 ore dalla diffusione della notizia sull'arresto del suo ex Alessio Bruno, Valeria Bigella ha risposto alla domanda provocatoria che una fan le ha fatto su Instagram. A chi sosteneva che stesse gioendo per la brutta situazione nella quale si trova il romano recentemente, l'ex protagonista di Temptation Island ha fatto sapere che non è assolutamente così e che su questo genere di cose non c'è nulla da scherzare.

Valeria si sbilancia dopo la disavventura di Alessio

La condanna per direttissima che ha ricevuto alessio bruno per essere stato beccato in possesso di sostanze stupefacenti e cospicue somme di denaro in casa (il ragazzo è stato accusato di spaccio di droga), continua a far discutere. Oltre alle parole che il diretto interessato ha usato per giustificare questo suo sbagliato comportamento, sono le cose che ha detto la sua ex fidanzata a catturare l'attenzione degli appassionati di Gossip nelle ultime ore.

"Dì la verità, stai a godè come un riccio", ha scritto qualcuno sotto ad una foto che Valeria Bigella ha pubblicato su Instagram di recente.

La replica dell'ex volto di Temptation Island, non si è fatta attendere: "Per niente. E non c'è nulla da ridere in queste situazioni".

Insomma, chi pensava che la sarda potesse aver provato contentezza nell'apprendere che il suo storico compagno è nei guai, si è sbagliato di grosso: sebbene i due non siano rimasti in buoni rapporti dopo la rottura avvenuta un paio d'anni fa, la ragazza non è affatto felice che lui oggi si trova ad affrontare una condanna di 2 anni e 8 mesi più il pagamento di una multa dal valore di 14 mila euro.

Le spiegazioni di Alessio Bruno spiazzano il web

Prima che Valeria Bigella si esponesse sui social network sull'arresto dell'ex fidanzato, sono state le parole di quest'ultimo ad impazzare su tutti i siti di gossip di recente. Dopo essere stato fermato dagli agenti con indosso una quantità non indifferente di cocaina, il ragazzo è stato costretto ad aprire le porte di casa sua alle Forze dell'Ordine.

Dopo un breve sopralluogo, la Polizia ha portato via dall'abitazione di Bruno altra droga e un'alta somma di denaro (pare che si tratti dei soldi incassati dal romano dopo la vendita degli stupefacenti).

Le giustificazione che Alessio ha dato a questa sua attività illegale, è la seguente: "Lo faccio da circa un mese perché la mia fidanzata guadagna molto più di me". L'ex protagonista di Temptation Island (l'edizione andata in onda nel 2017), infatti, fa coppia da qualche anno con Eleonora D'Alessandro, una bellissima modella che ha partecipato e vinto la fascia di Miss Universo Italia.

La giovane, almeno per il momento, non si è ancora espressa sulla disavventura nella quale è incappata la sua dolce metà.