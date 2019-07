Nuovo appuntamento con le novità su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Nelle puntate in onda nelle prossime settimane in Italia, Deniz deciderà di aiutare Nazli Piran contro Ferit Aslan, intenzionato a chiudere il ristorante in seguito alla scoperta del suo tradimento.

Bitter Sweet: Nazli apre un'attività di ristorazione

Le anticipazioni di Bitter Sweet, tratte dalle nuove puntate in onda a breve in Italia, rivelano che Deniz riuscirà a fermare la vendetta di Ferit nei confronti di Nazli.

Tutto comincerà quando la chef di cucina giapponese accetterà la proposta della sua amica di aprire un'attività di ristorazione ad Istanbul. Purtroppo l'Aslan non accetterà di stare lontano dalla Piran, che invece si getterà a capofitto nella realizzazione del suo sogno.

Il piano di Deniz e Demet

Lo zio di Bulut acquisterà il 50% delle azioni dal proprietario del ristorante pur di stare vicino a Nazli.

Ma ecco che Deniz e Demet cominceranno ad essere gelosi della loro vicinanza, in quanto consapevoli della loro attrazione reciproca: a tal proposito, la moglie di Hakan convincerà il musicista a consegnare a Ferit una pennetta usb con le prove della colpevolezze delle sorelle Piran. In questo frangente, lo zio di Bulut si dimostrerà molto arrabbiato, tanto da inveire contro la dolce chef, colpevole secondo lui di averle fatto perdere del nipotino, rimasto orfano di entrambi i genitori.

La vendetta di Ferit

Le trame di Bitter Sweet in onda a fine luglio-inizio agosto su Canale 5 segnalano che la cuoca ammetterà di aver aiutato la sorella in questa delicata questione. Purtroppo Ferit dimostrerà non voler sentire ragioni, tanto da decidere di chiudere l'attività di ristorazione. Una brutta sorpresa per Nazli, che per proteggere Asuman ha messo a repentaglio il suo futuro. Col passare dei giorni, la Piran sarà vittima di sensi di colpa per aver tradito il suo ex socio. Di conseguenza, la donna prenderà una decisione importante per la sua vita.

Il musicista e l'Aslan litigano a causa della chef

La cuoca deciderà di trasferirsi con la sorella lontano da Istanbul. Una scelta che giungerà alle orecchie di Deniz, che tenterà in ogni modo di impedire la loro partenza. In particolare, cercherà di non farla salire sull'autobus. Poi il musicista si recherà preso l'abitazione del suo amico dove avranno un furioso confronto. In questa occasione, il musicista accuserà l'Aslan di aver minacciato e punito la cuoca.

Di conseguenza, l'uomo lo inviterà a smetterla con il suo comportamento infantile nei confronti della chef. Un affronto che avrà il risultato sperato, visto che Ferit chiamerà Manami, dicendole di non avere più intenzione di chiudere l'attività. In questo modo Nazli e lo zio di Bulut si troveranno di nuovo a lavoro vicino vicino, sebbene i rapporti siano drasticamente cambiati.