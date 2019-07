Le vicende della soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, continuano a riservare sorprese. Negli episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Ferit Aslan deciderà di sposare Nazli Piran, per potersi ricongiungere con il suo adorato nipote Bulut. Il ricco imprenditore non appena la cuoca dimostrerà il suo dispiacere per dover convolare a nozze senza amore, la sorprenderà.

L’architetto farà capire di ricambiare i sentimenti della coinquilina di Fatos sia con le parole e con i fatti, visto che si avvicineranno quasi a scambiarsi un bacio. Purtroppo anche in tale circostanza la rabbia prenderà il sopravvento, dato che l’Aslan si distaccherà nuovamente dalla sorella di Asuman, ricordandole che il loro matrimonio non è reale.

L’Aslan chiede la mano della Piran, il musicista rifiuta la proposta degli Onder

Lo sceneggiato turco che ha ottenuto un grande successo sulla rete turca Star TV, ha conquistato anche il pubblico italiano sin dalle prime settimane di messa in onda.

Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 probabilmente nel mese di agosto 2019, annunciano che Ferit dopo essersi scagliato contro Nazli ritenendola colpevole insieme alla sorella dell’allontanamento tra lui e suo nipote, le farà una proposta di matrimonio. L’Aslan farà presente alla cuoca di voler diventare suo marito per poter ottenere l’affidamento di Bulut. A quel punto la Piran dopo aver chiesto al ricco imprenditore se la perdonerà a seguito del loro matrimonio senza ricevere nessuna risposta, si prenderà del tempo per prendere la giusta decisione.

Nel frattempo Deniz si rifiuterà di cedere le azioni della Pusula Holding a Demet e Hakan, in cambio della custodia di Bulut. Il musicista nonostante gli Onder gli diranno che grazie al nipote potrà far breccia nel cuore di Nazli con facilità, sarà sempre più deciso a conquistare la chef senza degli stratagemmi. Nel frattempo l’Aslan crederà che Celali sia morto per mano di Hakan. Il ricco imprenditore farà i conti con l’ex fidanzato di Ayla, che prenderà le difese del cognato, dicendogli di non avere delle prove per dimostrare la colpevolezza dell’uomo.

Ferit non appena Deniz lo inviterà a perdonare Nazli, gli dirà di non intromettersi tra lui e la cuoca. In seguito precisamente quando la coinquilina di Fatos farà un elenco di domande all’Aslan riguardo alla loro futura convivenza da coniugi, l’architetto dimostrerà ancora una volta di provare rancore nei confronti della donna, per avergli nascosto il tradimento della sorella. Ayla non appena sorprenderà Ferit e Nazli insieme, metterà subito al corrente il suo ex fidanzato. Bulut mentre si troverà al ristorante della Piran, le esprimerà il suo desiderio di voler vivere con lei e suo zio Ferit.

Ferit si dichiara a Nazli, Demet, Hakan, e Deniz su tutte le furie

La cuoca dopo aver ascoltato le parole del bambino, comunicherà all’Aslan di aver deciso di convolare a nozze con lui. Successivamente il ricco imprenditore deciderà di adeguarsi alla volontà della sua promessa sposa chiedendole la mano in un modo romantico. Ferit porterà Nazli nel luogo in cui dovranno pronunciare il fatidico “sì lo voglio” e le dichiarerà il suo amore per la prima volta.

L’architetto dopo aver accarezzato dolcemente il viso della chef oltre a ribadirle di voler diventare suo marito, le prometterà di esserle per sempre fedele. L’Aslan rovinerà questo bellissimo momento, visto che proprio quando sarà sul punto di dare alla sorella di Asuman l’anello di fidanzamento, le sottolineerà che il prezioso gioiello per lui non ha nessun valore. La cuoca ci rimarrà molto male, poiché credeva che il suo promesso sposo l’avesse perdonata. Nonostante la delusione, Nazli metterà al corrente gli amici e i parenti delle sue imminenti nozze, facendo sapere che si tratta di una messinscena soltanto a Fatos. Ferit farà un gesto inaspettato durante una conferenza stampa, dato che annuncerà che lui e sua socia di lavoro si sposeranno. Le parole dell’Aslan scateneranno la furia di Demet, Hakan, e Deniz. Infine quest’ultimo dopo aver augurato alla cuoca di essere felice accanto a Ferit, sfogherà la sua rabbia distruggendo qualsiasi oggetto della sua abitazione, ma per fortuna a dargli il coraggio di reagire ci penserà Ayla.