Le trame della soap opera di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” sono sempre più travolgenti. Purtroppo le anticipazioni della puntata che andrà in onda in Italia martedì 30 luglio 2019 non sono affatto positive, perché la vendetta di Deniz avrà delle brutte conseguenze. Nazli Piran troppo amareggiata per ciò che è accaduto tra lei e Ferit Aslan, sarà intenzionata a lasciare la capitale con Asuman.

In particolare la cuoca prenderà questa sofferente scelta per aver tradito e deluso profondamente il ricco imprenditore, per non avergli rivelato che è stata sua sorella ad aiutare gli Onder ad ottenere la custodia di Bulut. La coinquilina di Fatos non sarà disposta a desistere dal suo intento, per aver appreso che il suo ex titolare vuole riscuotere il loro ristorante.

Riassunto puntata del 26 luglio

Nell'episodio che è stato trasmesso su Canale 5 venerdì 26 luglio 2019, Nazli ha fatto vedere il suo ristorante ad Ayla.

Intanto Hakan dopo la denuncia della moglie Demet è stato sorpreso insieme ai suoi scagnozzi dalla polizia, durante un’attività di contrabbando. Fatos e Tarik hanno girato una scena d’amore per un regista di uno sceneggiato. L’Onder pur avendo riportato una ferita ad un braccio è riuscito a prendere parte ad un servizio fotografico organizzato dalla moglie, in cui hanno partecipato tutti i direttori della Pusula Holding.

Hakan non appena Demet si è accorta della sua ferita, le ha fatto sapere che stava per perdere la vita a causa dei suoi affari illegali. Intanto Fatos si è presentata a casa di Engin in compagnia di Asuman. Ferit e Nazli dopo aver cenato da soli nel loro ristorante, si sono concessi un ballo. Deniz non appena ha sorpreso la cuoca tra le braccia del ricco imprenditore non è riuscito a trattenere le sue lacrime. Per concludere la Piran, Manami e l’Aslan, hanno annunciato l’imminente apertura del loro locale.

Anticipazioni episodio del 30 luglio: Nazli decide di partire con la sorella

Gli spoiler del trentasettesimo appuntamento che i telespettatori italiani potranno vedere martedì 30 luglio 2019, svelano che finalmente Ferit capirà il motivo per cui Nazli ha preso le distanze da lui. Deniz stufo di vedere l’Aslan e Nazli sempre più complici si vendicherà. Il musicista su consiglio della sorella Demet farà finire nelle mani del suo amico la chiavetta usb, così da fargli scoprire che Asuman ha collaborato con l’affidamento di Bulut.

Il ricco imprenditore non appena verrà a conoscenza che è stata la sorella della cuoca a fotografare il documento redatto dal defunto Demir, affronterà subito la sua socia di lavoro. Purtroppo Ferit dopo essersi rifiutato di ascoltare le ragioni che hanno spinto la coinquilina di Fatos a proteggere la sorella, prenderà una drastica decisione, dato che vorrà chiudere il ristorante che gestiscono insieme.

Asuman quando apprenderà che il sogno di Nazli rischia di essere distrutto a causa sua, assalita dai sensi di colpa per l’ignobile gesto commesso, cercherà di convincere l’Aslan a perdonare sua sorella. Sfortunatamente anche se la figlia minore di Kemal si assumerà tutta la colpa di quanto accaduto, l’architetto rimarrà fermo nei suoi passi. Nazli non appena capirà di non avere nessuna possibilità per far cambiare idea a Ferit, in preda alla disperazione totale penserà di lasciare Istanbul con la sorella. L'ambiziosa cuoca sarà sempre più decisa a tornare a vivere ad Antiochia, anche quando Deniz le chiederà di rimanere.