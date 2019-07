La nuova soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” trasmessa su Canale 5 a partire dal 10 giugno 2019, continua a sorprendere. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, riguardanti ciò che accadrà il prossimo mese, rivelano che ci sarà una clamorosa svolta nella vita dei due protagonisti Ferit Aslan e Nazli Piran. Il ricco imprenditore e l’ambiziosa cuoca uniranno le loro forze per riuscire ad ottenere l’affidamento del piccolo Bulut.

Pubblicità

Pubblicità

L’esito della sentenza definitiva sarà positivo, dato che il bambino potrà andare a vivere finalmente con il suo adorato zio e con la sorella di Asuman, con cui ha instaurato un forte legame sin da quando si sono conosciuti.

Ferit e Nazli decidono di sposarsi, Demet rapisce la sorella di Asuman

Le travolgenti avventure di Ferit e Nazli, continueranno ad appassionare i telespettatori per tutta l’estate. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset ad agosto 2019, annunciano che la Piran dopo essersi licenziata dall’Aslan per evitare di continuare a stare a stretto contatto con lui, si avvicinerà di nuovo all’architetto.

Pubblicità

Il ricco imprenditore e la cuoca dopo essere diventati soci dello stesso ristorante, si renderanno conto che l’unica soluzione per far togliere la custodia di Bulut a Demet e Hakan è quella di formare una famiglia. In particolare Ferit vorrà far cambiare idea al giudice, visto che gli ha impedito di prendersi cura del nipote con la convinzione che abbia numerose relazioni sentimentali non stabili. A quel punto la sorella di Asuman e l’Aslan inizieranno ad organizzare il loro matrimonio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Purtroppo Deniz non appena verrà a conoscenza che presto la donna di cui si è innamorato diventerà la moglie del suo amico Ferit, proverà molta gelosia per l’ennesima volta. Intanto la chef si arrabbierà con il suo promesso sposo, per aver fatto sapere ai giornalisti che a breve convoleranno a nozze, facendola sentire in imbarazzo. Nazli dopo aver discusso con l’Aslan farà i conti anche con l’ira del padre, che non la prenderà affatto bene quando verrà messo al corrente che presto si sposerà.

Successivamente Ayla inviterà Deniz a farsi coraggio quando lo vedrà soffrire per la Piran, mentre Tarik capirà di non avere nessuna possibilità per fare breccia del cuore di Fatos. In particolare quest’ultima farà sapere all’austista che Engin le ha chiesto di sposarlo. L’anziano padre di Nazli farà un passo indietro, quando Ferit gli spiegherà che l’unione coniugale con sua figlia ha un doppio fine, ovvero fargli riuscire una volta per tutte ad ottenere l’affido del nipote.

Pubblicità

Demet continuerà a dare filo da torcere al suo ex fidanzato, sequestrando la sorella di Asuman il fatidico giorno delle nozze. La cuoca dopo essere stata rinchiusa in una cella frigorifera dalla moglie di Hakan, non potrà chiedere nessun aiuto perché non avrà linea nel cellulare.

La trappola di Hakan, Bulut viene affidato all’Aslan e alla Piran

Nel frattempo Ferit dopo aver atteso a lungo la coinquilina di Fatos inizierà a temere il peggio. La scomparsa di Nazli farà allarmare anche Deniz, visto che farà il possibile per rintracciarla riuscendo nel suo intento.

Pubblicità

Il musicista dopo aver messo in salvo la chef, la porterà nel suo appartamento. Demet non essendo riuscita a mettere fine all’esistenza della sua rivale, tenterà di farla litigare con Ferit, facendo sapere all’uomo che la cuoca si trova in compagnia di suo fratello. L’Aslan oltre a scagliarsi contro Nazli per averlo abbandonato in chiesa, pretenderà di diventare suo marito lo stesso giorno. Al termine del matrimonio tenutasi alla villa dell’architetto, Hakan cercherà di mettere in cattiva luce la società del novello sposo. l’Aslan andrà su tutte le furie quando scoprirà che la Piran è stata salvata da Deniz, mentre Demet farà rimanere senza parole il marito dopo avergli confessato di essere la rapitrice della cuoca. In seguito Ferit sarà chiamato a rispondere a delle domande della polizia, per proteggere la sua azienda da una nuova trappola dell’Onder. L’Aslan dopo aver dimostrato alle autorità di non essere coinvolto con affari illeciti, trascorrerà finalmente la notte con la sua amata, visto che per la prima volta dormiranno insieme. In seguito Deniz dopo essersi messo alla guida della sua moto in un stato alterato per aver appreso che Nazli lo considera solo un amico, avrà un incidente ma per fortuna le sue condizioni di salute non saranno gravi. Intanto Asuman verrà a conoscenza tramite il padre che il matrimonio di sua sorella è una messinscena. Fortunatamente tutto andrà per il verso giusto, visto che Ferit e Nazli riusciranno a vincere la sentenza in tribunale: Bulut potrà vivere con i neo sposi per volere del magistrato. In realtà ad aiutare l’Aslan e la chef a vincere la loro battaglia sarà Deniz, che pur avendo il cuore spezzato testimonierà a favore della coppia per il bene del nipote.