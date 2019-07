La storia d'amore tra Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez sembra aver subito un brusco stop: dopo diversi mesi in cui i due sono stati inseparabili, negli ultimi giorni pare che qualcosa sia cambiato tra loro. I dubbi sul presunto "momento no" che starebbero attraversando i due giovani sarebbero stati alimentati da un gesto compiuto da entrambi: improvvisamente, l'argentino e la modella hanno smesso di seguirsi su Instagram.

La pagina ufficiale del settimanale "Chi" ipotizza che la coppia possa essere già addirittura scoppiata, nonostante pochissimo tempo fa i due avessero rilasciato un'intervista nella quale preannunciavano un'imminente convivenza.

Soleil e Jeremias lontani nella vita e sul web

L'indiscrezione che sta impazzando nelle ultime ore su tutti i siti vede coinvolti due personaggi spesso criticati per i loro modi di fare: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé. Stando a quanto sostenuto dai beninformati, ci sarebbe "maretta" tra i due ex naufraghi: da poche ore, infatti, entrambi hanno smesso di seguirsi su Instagram e lei ha pubblicato una massima piuttosto significativa.

"Verba volant, scripta manent" (le parole volano, gli scritti restano): è questa la locuzione latina che l'influencer ha condiviso sul suo account nella giornata di ieri, ovvero poco prima di prendere le distanze dal fidanzato sia fisicamente che virtualmente.

Dopo aver trascorso diversi giorni di vacanza insieme in giro per l'Italia (dalla Sicilia a Ponza), sembra proprio che il fratello di Belen e la compagna abbiano preso strade diverse: le voci su una crisi in corso, infatti, si starebbero facendo sempre più insistenti.

La scelta dei ragazzi di non tenersi più d'occhio sui social network ha spiazzato completamente i fan: soltanto pochi giorni fa, infatti, tutte le riviste di Gossip avevano riportato le loro dichiarazioni sull'intenzione di iniziare una convivenza dopo l'estate.

Soleil potrebbe essere di nuovo single

La storia d'amore tra la Sorgé e il più giovane dei Rodriguez è iniziata pochi mesi fa durante l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi: dopo aver fatto insieme il viaggio per arrivare in Honduras, i due si sono scoperti interessati l'uno all'altra ed hanno immediatamente dato sfoggio della loro passione davanti alle telecamere.

Chi pensava che questo legame si sarebbe spezzato una volta finito il reality show si è dovuto ricredere: da aprile ai primi di luglio, infatti, Soleil e Jeremias sono stati inseparabili.

I ragazzi hanno condiviso tutto in questo periodo: dalle vacanze insieme ai pranzi in famiglia. L'influencer, infatti, ha conosciuto tutti i parenti del fidanzato ed è subito entrata nel cuore sia di Cecilia che di Belen.

I gossip che stanno circolando in queste ore, però, non lasciano presagire nulla di buono per questa chiacchierata coppia: il fatto che l'argentino e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbiano smesso di seguirsi su Instagram da un momento all'altro, ha portato tanti a pensare che possa esserci una prima crisi, oppure che si siano addirittura già detti addio.