Torna l'appuntamento con Una vita, la soap opera iberica che continua ad intrattenere milioni di telespettatori su Canale 5. Nei nuovi episodi in onda da lunedì 8 a sabato 13 luglio su Canale 5, Ursula Dicenta commetterà un nuovo crimine per non essere smascherata da Diego Alday. Blanca, invece, esprimerà il desiderio di rinchiudersi in convento.

Una Vita: Inigo vuole vendere La Deliciosa

Le anticipazioni di Una Vita degli episodi in onda dall'8 al 13 luglio su Canale 5, svelano che Silvia accetterà di trasferirsi nell'appartamento dei coniugi Alvarez Hermoso in attesa di diventare la moglie del colonnello Valverde.

Esteban, invece, approfitterà di questa trasferta per raccontare alla Reyes che Arturo non aveva un bel rapporto con la figlia. Nel frattempo Leonor troverà un compratore per la pasticceria, in modo da avere del denaro per fronteggiare al viaggio che ha deciso di fare insieme ad Inigo. Purtroppo tutto questo non andrà bene a Flora, mentre Blanca ammetterà di essere stata infedele a suo marito Samuel davanti a tutto il vicinato su suggerimento di Cristina Novoa. Durante la confessione, Diego incontrerà una donna che aveva assistito alla Dicenta dopo il tragico parto in campagna.

Anticipazioni Una Vita: Ursula uccide Aurelia

Aurelia informerà l'Alday di aver notato che il cordone ombelicale era già stato tagliato da qualcun altro. A tal proposito, il figlio di Jaime sospetterà che Blanca sia andata fuori di testa dopo aver dichiarato di aver partorito un maschio e non una bambina. Flora, invece, aggiungerà del veleno per topi ad una torta, scambiandolo per lievito. Pena, dopo averne gustata una fetta, comincerà ad accusare dei seri problemi di salute.

Diego, invece, informerà il fratello sulle novità confidate da Aurelia. Peccato che Samuel sia un complice della diabolica Ursula che non esiterà a strangolare la poveretta in una via di Acacias 38.

Blanca decide di rinchiudersi in convento

Le trame di Una Vita in onda fino a sabato 13 luglio, svelano che Augustina si accorgerà che il colonnello Valverde ha acquistato una lente d'ingrandimento per arginare i suoi problemi agli occhi mentre Flora crederà che il Pena sia vicino al decesso dopo aver mangiato il dolce avvelenato.

Intanto Servante avrà dei notevoli problemi a dormire, tanto che Jacinto gli preparerà una tisana di erbe creata nel giardino di Rosina e Liberto. Blanca, invece, accetterà di rinchiudersi in convento in quanto non vuole più cadere tra le braccia di Diego mentre la Dicenta e il marito pretenderanno che venga internata in manicomio.

Cristina manipola i vicini di Acacias 38

Diego temerà che sia successo qualcosa di drammatico ad Aurelia, tanto da informare Blanca sulle ultime novità.

Intanto Paquito crederà che Flora sia innamorata del Pena mentre il portiere comincerà a fare dei sogni strani dopo aver assunto delle erbe medicinali. Allo stesso tempo, Ursula permetterà a Cristina Novoa di incontrare i residenti di Acacias 38. Peccato che vengano tutti manipolati dalla Santona. Intanto Arturo sopraffatto dai problemi di salute lascerà a Silvia e Esteban la gestione dell'associazione edificata per rimpatriare i prigionieri di guerra.

Infine Augustina crederà che il colonnello ha dei gravi problemi visivi da molto tempo.