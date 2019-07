Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Nel corso della messa in onda che andrà dal 29 luglio al 2 agosto, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno; primo tra tutti il litigio tra Nazli e Ferit, dopo la scoperta da parte dell’uomo del coinvolgimento della ragazza nella questione delle foto che hanno influenzato il giudice circa l'adozione di Bulut.

Ferit minaccerà di voler chiudere il ristorante dopo aver visto il materiale inviatogli da Deniz a causa della sua gelosia. Demet e Hakan finiranno per litigare furiosamente quando l’uomo scoprirà che la donna ha interrotto la gravidanza a sua insaputa.

Deniz interromperà la festa dell’inaugurazione del ristorante

Durante la festa per l’inaugurazione del ristorante di Nazli e della sua socia, Ferit chiederà alla donna di concedergli un ballo e sarà proprio in quel momento che l’idillio verrà interrotto da Deniz, geloso del rapporto tra i due.

Deniz infatti, indispettito per la loro vicinanza, fermerà tutti e deciderà di voler andare via, sempre più convinto a metter fine al loro rapporto.

Deniz deciderà, quindi, d'inviare a Ferit del materiale per cercare di dividere l'uomo da Nazli. Dopo aver visionato il materiale Ferit, furioso, deciderà di chiudere il ristorante deluso dal comportamento di Nazli. Interverrà Asuman che, presa dai sensi di colpa, cercherà di convincere l'uomo dell’innocenza di sua sorella e a lasciare aperto il ristorante.

Nazli, delusa per quanto accaduto, deciderà di tornare in Antiochia.

Proprio nel momento in cui le due sorelle saranno pronte a partire, lasciando che il sogno svanisca, Ferit deciderà di fermarle e di lasciare aperto il ristorante nonostante quanto scoperto. Il sogno della giovane chef quindi potrà continuare. Manami cercherà in tutti i modi di far riavvicinare la sua socia con Ferit organizzando una riunione di lavoro inaspettata, ma la cosa apparirà piuttosto complicata. Sarà il piccolo Bulut, poi, a sbloccare la situazione e a elaborare un piano per farli riavvicinare.

Ferit accusa Hakan di aver provocato la morte di Demir

Hakan e Demet litigheranno furiosamente dopo che l’uomo scoprirà che sua moglie ha abortito a sua insaputa. Sarà proprio in quel momento che Bulut, impaurito da quanto stia accadendo in casa, chiamerà Nazli e Ferit in cerca di aiuto. Si recheranno tutti a casa dei due coniugi dove il litigio si accenderà anche tra Ferit e Hakan. Ferit, infatti, non perderà occasione per accusarlo di essere coinvolto nell'incidente che ha provocato la morte di Demir.

Grazie al piccolo Bulut, Nazli e Ferit riusciranno, nonostante i loro dissapori, a trascorrere del tempo insieme e ciò preoccuperà ulteriormente Deniz, tremendamente geloso del rapporto tra la donna che ama e il suo rivale.