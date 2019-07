Il Gossip di Uomini e donne continua a concentrarsi sui protagonisti della scorsa stagione e sulla possibilità di rivederli sul trono a partire da settembre 2019. Raffaella Mennoia ha recentemente annunciato di avere limitato il campo a una ventina di ragazze e ragazzi, tra i quali sceglierà i tronisti della prossima edizione. Tra di essi ci sarà sicuramente qualche volto noto del programma o qualche protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, che si è messo in mostra nel ruolo di tentatore o di fidanzato (la cui storia è giunta al termine).

Tra i nomi forti, che rimbalzano fin dalla scorsa primavera, continua a esserci anche quello di Antonio Moriconi, l'ex corteggiatore di Teresa Langella, al quale la tronista aveva preferito Andrea Dal Corso. Lui stesso, qualche settimana fa, aveva annunciato di guardare positivamente all'eventuale proposta della redazione del Trono Classico, anche se poi alcuni voci su un suo possibile interesse sentimentale per Valeria Bigella avevano messo in discussione tale opzione. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, però, il maestro di sci ha messo le cose in chiaro, smentendo tale flirt.

Uomini e Donne: Antonio Moriconi si proclama single

Antonio Moriconi non sta frequentando Valeria Bigella, nota per la sua partecipazione a Temptation Island 4. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha negato tale interesse sentimentale, ammettendo di avere incontrato Valeria durante una vacanza a Capri. Lui si trovava in compagnia di Andrea Melchiorre, mentre Valeria era con un'amica per alcune foto per il lancio di una linea di costumi.

Alcuni utenti hanno frainteso il loro incontro che però non ha nulla a che vedere con l'amore. Antonio, a tal proposito, ha voluto precisare: "Non c’era nessun grande mistero da risolvere, né il desiderio da parte mia di nascondere qualcosa su quanto accaduto in quella giornata". Moriconi ha quindi aggiunto di essere ancora single: nei mesi scorsi ha frequentato alcune ragazze, ma con loro non è scattata la fatidica scintilla.

I nomi forti per il trono di Uomini e donne

L'annuncio di Antonio Moriconi lo mantiene, quindi, tra i papabili tronisti per la prossima edizione di Uomini e Donne, che partirà ufficialmente il 16 settembre su Canale 5. Insieme a lui, restano forti i nomi degli ex Luca Daffrè e Giulio Raselli oltre che di Klaudia Poznanska, nota per avere corteggiato Andrea Zelletta. Di recente sono andati ad aggiungersi, tra i possibili protagonisti della prossima stagione del Trono Classico, anche i single di Temptation Island Alessandro Zarino (tentatore di Jessica Battistello) e Alessandro Cannataro, il quale invece non si è messo particolarmente in mostra nel docu-reality ambientato nell'isola delle tentazioni.